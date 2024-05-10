За інформацією журналістів видання The New York Times із посиланням на супутникові знімки, на території Білорусі облаштовують майданчики для розміщення російської ядерної зброї.

Що відомо про розміщення у Білорусі ядерної зброї від Росії

Журналісти припускають, що будівництво майданчика для розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі почалось, ймовірно, у березні 2023 року в районі міста Осиповичі.

Зазначається, що там ще з радянських часів розміщувалась військова база.

У матеріалі видання зазначається, що майданчик, на якому планують розмістити російську ядерну зброю, знаходиться приблизно за 180 кілометрів від кордону з Україною.

Майданчик в Білорусі для розміщення ядерної зброї РФ

Підкреслюється, що ймовірне місце зберігання російської ядерної зброї розташоване в тому ж місці, де Білорусь тримає отримані від Росії ракетні комплекси “Іскандер”.

Нові конструкції, будівництво яких виявили на супутникових знімках біля Осиповичів, мають особливості, унікальні для ядерних сховищ усередині Росії, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Підкреслюється, що новий майданчик має високий рівень захисту і оточений трьома шарами огорожі на додаток до наявного периметра безпеки всієї бази.

Поряд, як зазначають автори матеріалу, розташовується критий вантажний майданчик, з'єднаний з прихованим підземним бункером радянських часів.

Для захисту майданчика розгорнута потужна система ППО, яка була розміщена тут не пізніше середини 2023 року.

Як вплине на ситуацію в регіоні російська ядерна зброя в Білорусі

Член Федерації американських вчених Ганс Крістенсен, який проаналізував об'єкт в Осиповичах, вважає, що об'єкти в Білорусі, "схоже, призначені для того, щоб нервувати найсхідніші країни-члени НАТО, але не дадуть Росії нової значної військової переваги в регіоні".

В останні тижні, за словами Крістенсена, на об'єкті розпочалося будівництво нових конструкцій.