В Білорусі будують майданчики для російської ядерної зброї — NYT
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В Білорусі будують майданчики для російської ядерної зброї — NYT

Ядерна зброя РФ в Білорусі
Джерело:  The New York Times

За інформацією журналістів видання The New York Times із посиланням на супутникові знімки, на території Білорусі облаштовують майданчики для розміщення російської ядерної зброї. 

Що відомо про розміщення у Білорусі ядерної зброї від Росії

Журналісти припускають, що будівництво майданчика для розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі почалось, ймовірно, у березні 2023 року в районі міста Осиповичі.

Зазначається, що там ще з радянських часів розміщувалась військова база.

У матеріалі видання зазначається, що майданчик, на якому планують розмістити російську ядерну зброю, знаходиться приблизно за 180 кілометрів від кордону з Україною.

Білорусь готує місце для розміщення ядерної зброї РФ
Майданчик в Білорусі для розміщення ядерної зброї РФ

Підкреслюється, що ймовірне місце зберігання російської ядерної зброї розташоване в тому ж місці, де Білорусь тримає отримані від Росії ракетні комплекси “Іскандер”.

Нові конструкції, будівництво яких виявили на супутникових знімках біля Осиповичів, мають особливості, унікальні для ядерних сховищ усередині Росії, — йдеться у матеріалі видання.

Підкреслюється, що новий майданчик має високий рівень захисту і оточений трьома шарами огорожі на додаток до наявного периметра безпеки всієї бази.

Поряд, як зазначають автори матеріалу, розташовується критий вантажний майданчик, з'єднаний з прихованим підземним бункером радянських часів.

Для захисту майданчика розгорнута потужна система ППО, яка була розміщена тут не пізніше середини 2023 року.

Як вплине на ситуацію в регіоні російська ядерна зброя в Білорусі

Член Федерації американських вчених Ганс Крістенсен, який проаналізував об'єкт в Осиповичах, вважає, що об'єкти в Білорусі, "схоже, призначені для того, щоб нервувати найсхідніші країни-члени НАТО, але не дадуть Росії нової значної військової переваги в регіоні".

В останні тижні, за словами Крістенсена, на об'єкті розпочалося будівництво нових конструкцій.

Деталі ще не визначені, але будівництво явно вийшло на новий етап, — підкреслює аналітик.

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