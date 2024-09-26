РФ випустила 3 "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова — коментар ПС

26 вересня, з 10:00 до 11:00, було зафіксовано три запуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору Росії в напрямку Старокостянтинова, що у Хмельницькій області.

Що відомо про атаку “Кинджалами” РФ у напрямку Старокостянтинова

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, за попередніми даними у небі РФ перебували чотири винищувачі МіГ-31К.

Наразі інформація щодо місць влучань або пошкоджень залишається непублічною.

Мешканцям регіону нагадують про необхідність негайного реагування на сигнали повітряної тривоги, особливо через загрозу ракет "Кинджал".

Нагадаємо, Старокостянтинів регулярно стає ціллю повітряних ударів через наявність одного з ключових військових аеродромів України.

Сили ППО збили 66 "шахедів" та 4 авіаракети під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, росіяни атакували Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ — Росія).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА.

Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один — повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота, — повідомили ПС. Поширити