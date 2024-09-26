РФ выпустила 3 "Кинжала" в направлении Староконстантинова — комментарий ПС

26 сентября, с 10:00 до 11:00, было зафиксировано три запуска аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства России в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.

Что известно об атаке "Кинжалами" РФ в направлении Староконстантинова

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, по предварительным данным в небе РФ находились четыре истребителя МиГ-31К.

Информация о местах попадания или повреждения остается непубличной.

Жителям региона напоминают о необходимости немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги, особенно из-за угрозы ракет "Кинжал".

Напомним, Староконстантинов регулярно становится целью воздушных ударов из-за наличия одного из ключевых военных аэродромов Украины.

Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и 4 авиаракеты во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне атаковали Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесщину — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.

Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск — Россия).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА.

Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала). Один вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа, сообщили ПС. Поделиться