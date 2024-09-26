РФ выпустила 3 "Кинжала" в направлении Староконстантинова — комментарий ПС
Категория
Украина
Дата публикации

РФ выпустила 3 "Кинжала" в направлении Староконстантинова — комментарий ПС

Воздушные Силы ВСУ
РФ выпустила 3 "Кинжала" в направлении Староконстантинова — комментарий ПС
Read in English
Читати українською

26 сентября, с 10:00 до 11:00, было зафиксировано три запуска аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства России в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.

Главные тезисы

  • Россия выпустила три ракеты “Кинжал” в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.
  • Украинские силы ПВО сбили несколько ракет и ударных беспилотников, защищая территорию.
  • Нападение РФ вызвало тревогу среди жителей региона и подчеркнуло необходимость готовности к воздушным угрозам.
  • Жители района получили рекомендации о мероприятиях при воздушной тревоге.
  • События подчеркнули напряженность в регионе и демонстрируют необходимость укрепления обороноспособности Украины.

Что известно об атаке "Кинжалами" РФ в направлении Староконстантинова

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, по предварительным данным в небе РФ находились четыре истребителя МиГ-31К.

Информация о местах попадания или повреждения остается непубличной.

Жителям региона напоминают о необходимости немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги, особенно из-за угрозы ракет "Кинжал".

Напомним, Староконстантинов регулярно становится целью воздушных ударов из-за наличия одного из ключевых военных аэродромов Украины.

Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и 4 авиаракеты во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, россияне атаковали Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесщину — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.

Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск — Россия).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА.

Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала). Один вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа, сообщили ПС.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько ракет "Кинжал" осталось на вооружении в России — данные ГУР
кинжал
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какие системы ПВО нужны Украине для сбивания российских "Кинжалов" — ответ аналитиков
"Кинжал"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ядерный шантаж. В России начались учения с использованием "Искандеров" и "Кинжалов"
Ядерный шантаж. В России начались учения с использованием "Искандеров" и "Кинжалов"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?