РФ выпустила 3 "Кинжала" в направлении Староконстантинова — комментарий ПС

26 сентября, с 10:00 до 11:00, было зафиксировано три запуска аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства России в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.
Главные тезисы
- Россия выпустила три ракеты “Кинжал” в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.
- Украинские силы ПВО сбили несколько ракет и ударных беспилотников, защищая территорию.
- Нападение РФ вызвало тревогу среди жителей региона и подчеркнуло необходимость готовности к воздушным угрозам.
- Жители района получили рекомендации о мероприятиях при воздушной тревоге.
- События подчеркнули напряженность в регионе и демонстрируют необходимость укрепления обороноспособности Украины.
Что известно об атаке "Кинжалами" РФ в направлении Староконстантинова
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, по предварительным данным в небе РФ находились четыре истребителя МиГ-31К.
Информация о местах попадания или повреждения остается непубличной.
Жителям региона напоминают о необходимости немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги, особенно из-за угрозы ракет "Кинжал".
Напомним, Староконстантинов регулярно становится целью воздушных ударов из-за наличия одного из ключевых военных аэродромов Украины.
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и 4 авиаракеты во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, россияне атаковали Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесщину — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.
Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск — Россия).
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя были сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.
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