РФ виробляє дедалі менш якісну зброю для війни проти України — WSJ

Західні військові аналітики зазначають, що подальше ведення Росією злочинної війни проти України змушуватиме її випускати озброєння дуже сумнівної якості.

На скільки ще в Росії вистачить зброї для війни проти України

Зазначається, що наразі окупаційна армія РФ ракетами, танками та снарядами намагається посилити тиск на позиції українських військових.

Однак через підвищення обсягів виробництва зброї страждає російська економіка, а якість нових озброєнь стає дедалі все більш сумнівною.

Високопосадовці НАТО вважають, що Кремль, ймовірно, прагнутиме продовжувати злочинну війну проти України протягом найближчих 2-5 років.

Журналісти видання із посиланням на щонайменше 2 розвідувальних європейських відомства зазначають, що наразі в Росії достатні обсяги зброї та потужності виробництва для продовження війни проти України протягом кількох найближчих років.

Однак збільшення виробництва озброєнь не може бути сталим, оскільки негативно впливає на російську економіку.

Наразі російська економіка наближається до спаду через відтік інвестицій, гострий брак робочої сили та необхідних матеріалів з інших галузей промисловості.

У матеріалі видання зазначається, що наразі злочинна армія РФ використовує старі запаси артилерійських боєприпасів.

Аналітики Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії підкреслюють, що цей запас приблизно становить 3 млн артилерійських снарядів, значна частина з яких перебувають у не боєздатному стані.

При цьому аналітики Інституту та інші західні експерти підкреслюють, що наразі виробничі потужності з виготовлення боєприпасів в Росії не задовільняють потреб окупаційної армії у війні проти України.

У матеріалі видання підкреслюється, що це робить Росію більше залежною від Китаю, Північної Кореї та Ірану.

На думку деяких західних аналітиків, ефективність військово-промислового комплексу РФ взагалі сумнівна.

Наприклад, Росія не робить різниці між нововиробленими зразками бронетехніки та старими моделями, вивезеними зі зберігання та відремонтованими.

Танковий завод Омсктрансмаш в Омську виробляє танки, схожі на Т-62, які не випускалися з 1970-х років, і Т-54/55, які вперше були розроблені після Другої світової війни. Ці старі танки не такої доброї якості, як нові моделі, і їхні запаси з часом вичерпаються.

Що кажуть у ЄС стосовно боєприпасів для України

За словами Верховного комісара дипломатії ЄС Жозепа Борреля, запаси зброї країн ЄС наразі вичерпані і необхідно збільшувати обсяги військового виробництва.

Боррель підкреслив, що розв’язана Росією війна проти України повернула необхідність збільшувати обсяги військового виробництва країнами ЄС.

Щоб відповісти на російську агресію, ми надали Україні зброю, переважно з наявних запасів. Але після двох років війни високої інтенсивності наявні запаси вичерпано, і конфлікт переріс із війни запасів у війну виробництва, - зазначив глава європейської дипломатії. Поширити

Боррель підкреслив, що наразі лише кілька держав складають 90% оборонної промисловості ЄС.

Оборонна галузь, за його словами, має річний оборот у 70 млрд євро та включає в себе 500 тис робітників.

Але європейські армії імпортують більшість озброєння та обладнання.

Лише 40% потреб, за словами Борреля, покриваються із запасів ЄС, а з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну імпорт озброєння зріс.

Боррель закликав подолати фрагментацію європейської оборонної промисловості за допомогою більшої кількості спільних закупівель і проєктів та анонсував створення Ради з питань готовності ОПК.

Крім цього, дипломат заявив про необхідність зміцнювати співпрацю з Україною у даній сфері.

Зміцнення української оборонної промисловості та допомога їй у тісній співпраці з європейською промисловістю буде частиною майбутніх зобов’язань ЄС щодо безпеки України. Щоб стимулювати цю співпрацю, ми цього року проведемо Форум оборонної промисловості ЄС-Україна та відкриємо Офіс оборонних інновацій ЄС у Києві, - зазначив Боррель. Поширити

За його словами, для протидії агресії з боку РФ у ЄС можуть схвалити використання прибутків від заморожених активів РФ для купівлі зброї для України.