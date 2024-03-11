РФ производит все менее качественное оружие для войны против Украины — WSJ
Категория
Украина
Дата публикации

РФ производит все менее качественное оружие для войны против Украины — WSJ

российское оружие
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Источник:  The Wall Street Journal

Западные военные аналитики отмечают, что дальнейшее ведение Россией преступной войны против Украины заставит ее выпускать вооружение очень сомнительного качества.

На сколько еще у России хватит оружия для войны против Украины

Отмечается, что оккупационная армия РФ ракетами, танками и снарядами пытается усилить давление на позиции украинских военных.

Однако из-за повышения объемов производства оружия страдает российская экономика, а качество новых вооружений становится все более сомнительным.

Высокопоставленные чиновники НАТО считают, что Кремль, вероятно, будет стремиться продолжать преступную войну против Украины в течение ближайших 2-5 лет.

Журналисты издания со ссылкой на по меньшей мере 2 разведывательных европейских ведомства отмечают, что в настоящее время в России достаточные объемы оружия и мощности производства для продолжения войны против Украины в течение нескольких ближайших лет.

Однако увеличение производства вооружений не может быть постоянным, поскольку отрицательно сказывается на российской экономике.

В настоящее время российская экономика приближается к спаду из-за оттока инвестиций, острой нехватки рабочей силы и необходимых материалов из других отраслей промышленности.

В материале издания отмечается, что преступная армия РФ использует старые запасы артиллерийских боеприпасов.

Аналитики Королевского Объединенного института оборонных исследований Великобритании подчеркивают, что этот запас составляет примерно 3 млн артиллерийских снарядов, значительная часть из которых находятся в не боеспособном состоянии.

При этом аналитики Института и другие западные эксперты подчеркивают, что в настоящее время производственные мощности по изготовлению боеприпасов в России не удовлетворяют потребностям оккупационной армии в войне против Украины.

В материале издания подчеркивается, что это делает Россию более зависимой от Китая, Северной Кореи и Ирана.

По мнению некоторых западных аналитиков, эффективность военно-промышленного комплекса РФ вообще сомнительна.

К примеру, Россия не делает разницы между вновь произведенными образцами бронетехники и старыми моделями, вывезенными с хранения и отремонтированными.

Танковый завод Омсктрансмаш в Омске производит танки, похожие на Т-62, не выпускавшиеся с 1970-х годов, и Т-54/55, впервые разработанные после Второй мировой войны. Эти старые танки не такого хорошего качества, как новые модели, и их запасы со временем иссякнут.

Что говорят в ЕС по поводу боеприпасов для Украины

По словам Верховного комиссара дипломатии ЕС Жозепа Борреля, запасы оружия стран ЕС исчерпаны и необходимо увеличивать объемы военного производства.

Боррель подчеркнул, что развязанная Россией война против Украины вернула необходимость увеличивать объемы военного производства странами ЕС.

Чтобы ответить на российскую агрессию, мы предоставили Украине оружие, преимущественно из запасов. Но после двух лет войны высокой интенсивности имеющиеся запасы исчерпаны, и конфликт перерос из войны запасов в войну производства, - отметил глава европейской дипломатии.

Боррель подчеркнул, что в настоящее время всего несколько государств составляют 90% оборонной промышленности ЕС.

Оборонная отрасль, по его словам, имеет годовой оборот в 70 млрд евро и включает в себя 500 тыс. рабочих.

Но европейские армии импортируют большинство вооружений и оборудования.

Только 40% потребностей, по словам Борреля, покрываются из запасов ЕС, а с начала полномасштабного вторжения России в Украину импорт вооружения вырос.

Боррель призвал преодолеть фрагментацию европейской оборонной промышленности с помощью большего количества совместных закупок и проектов и анонсировал создание Совета по готовности ОПК.

Кроме того, дипломат заявил о необходимости укреплять сотрудничество с Украиной в данной сфере.

Укрепление украинской оборонной промышленности и помощь ей в тесном сотрудничестве с европейской промышленностью будет частью будущих обязательств ЕС по безопасности Украины. Чтобы стимулировать это сотрудничество, мы в этом году проведем Форум оборонной промышленности ЕС-Украина и откроем Офис оборонных инноваций ЕС в Киеве, – отметил Боррель.

По его словам, для противодействия агрессии со стороны РФ в ЕС могут одобрить использование доходов от замороженных активов РФ для покупки оружия для Украины.

Если страны-члены согласятся, целесообразно использовать эти ресурсы для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. В долгосрочной перспективе мы могли бы использовать эти средства для поддержки украинской оборонно-промышленной базы, - подчеркнул Боррель

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