Западные военные аналитики отмечают, что дальнейшее ведение Россией преступной войны против Украины заставит ее выпускать вооружение очень сомнительного качества.
На сколько еще у России хватит оружия для войны против Украины
Отмечается, что оккупационная армия РФ ракетами, танками и снарядами пытается усилить давление на позиции украинских военных.
Однако из-за повышения объемов производства оружия страдает российская экономика, а качество новых вооружений становится все более сомнительным.
Высокопоставленные чиновники НАТО считают, что Кремль, вероятно, будет стремиться продолжать преступную войну против Украины в течение ближайших 2-5 лет.
Журналисты издания со ссылкой на по меньшей мере 2 разведывательных европейских ведомства отмечают, что в настоящее время в России достаточные объемы оружия и мощности производства для продолжения войны против Украины в течение нескольких ближайших лет.
Однако увеличение производства вооружений не может быть постоянным, поскольку отрицательно сказывается на российской экономике.
В настоящее время российская экономика приближается к спаду из-за оттока инвестиций, острой нехватки рабочей силы и необходимых материалов из других отраслей промышленности.
В материале издания отмечается, что преступная армия РФ использует старые запасы артиллерийских боеприпасов.
Аналитики Королевского Объединенного института оборонных исследований Великобритании подчеркивают, что этот запас составляет примерно 3 млн артиллерийских снарядов, значительная часть из которых находятся в не боеспособном состоянии.
При этом аналитики Института и другие западные эксперты подчеркивают, что в настоящее время производственные мощности по изготовлению боеприпасов в России не удовлетворяют потребностям оккупационной армии в войне против Украины.
В материале издания подчеркивается, что это делает Россию более зависимой от Китая, Северной Кореи и Ирана.
По мнению некоторых западных аналитиков, эффективность военно-промышленного комплекса РФ вообще сомнительна.
К примеру, Россия не делает разницы между вновь произведенными образцами бронетехники и старыми моделями, вывезенными с хранения и отремонтированными.
Танковый завод Омсктрансмаш в Омске производит танки, похожие на Т-62, не выпускавшиеся с 1970-х годов, и Т-54/55, впервые разработанные после Второй мировой войны. Эти старые танки не такого хорошего качества, как новые модели, и их запасы со временем иссякнут.
Что говорят в ЕС по поводу боеприпасов для Украины
По словам Верховного комиссара дипломатии ЕС Жозепа Борреля, запасы оружия стран ЕС исчерпаны и необходимо увеличивать объемы военного производства.
Боррель подчеркнул, что развязанная Россией война против Украины вернула необходимость увеличивать объемы военного производства странами ЕС.
Боррель подчеркнул, что в настоящее время всего несколько государств составляют 90% оборонной промышленности ЕС.
Оборонная отрасль, по его словам, имеет годовой оборот в 70 млрд евро и включает в себя 500 тыс. рабочих.
Но европейские армии импортируют большинство вооружений и оборудования.
Только 40% потребностей, по словам Борреля, покрываются из запасов ЕС, а с начала полномасштабного вторжения России в Украину импорт вооружения вырос.
Боррель призвал преодолеть фрагментацию европейской оборонной промышленности с помощью большего количества совместных закупок и проектов и анонсировал создание Совета по готовности ОПК.
Кроме того, дипломат заявил о необходимости укреплять сотрудничество с Украиной в данной сфере.
По его словам, для противодействия агрессии со стороны РФ в ЕС могут одобрить использование доходов от замороженных активов РФ для покупки оружия для Украины.
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