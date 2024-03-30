РФ вперше вдарила по Україні важкою авіабомбою ОДАБ-1500. Що про неї відомо

Армія Росії вперше вдарила по Україні важкою авіабомбою ОДАБ-1500. Після удару такої бомби в небо піднялася хмара диму заввишки в 1 км.

Що відомо про авіабомбу РФ ОДАБ-1500

Як зазначають росЗМІ, таку бомбу росіяни скинули на селище Велика Писарівка в Сумській області.

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначив, що використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті — "нове дно у війні Росії проти українських міст".

Варто зазначити, що об'ємно-детонуюча авіаційна бомба — це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до цілі випускає горючу суміш у вигляді аерозолю і запалює його — відбувається об'ємний вибух.

Такий боєприпас має більшу силу ураження, ніж класичний. Окупанти раніше застосовували ОДАБ від 170 до 500 кілограм.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко раніше зазначав, що це перше верифіковане застосування настільки потужної бомби по Сумській області. Коваленко зауважив, що площа ураження ОДАБ-1500и становить 500 кв м.

Удари РФ по Сумській області

Війська РФ постійно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони, що межують з Росією. У середині березня повідомлялося, що російські загарбники щодня збільшують кількість обстрілів Сумщини, використовуючи для ударів весь свій військовий арсенал.

Так, 23 березня за добу ворог завдав, більшою мірою по прикордонню регіону, понад 250 ударів, і внаслідок ударів був поранений.

20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей. Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.