РФ впервые ударила по Украине тяжелой авиабомбой ОГАБ-1500. Что о ней известно
Категория
Украина
Дата публикации

РФ впервые ударила по Украине тяжелой авиабомбой ОГАБ-1500. Что о ней известно

бомба
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Источник:  online.ua

Армия России впервые ударила по Украине тяжелой авиабомбой ОГАБ-1500. После удара такой бомбы в небо поднялось облако дыма высотой в 1 км.

Что известно об авиабомбе РФ ОГАБ-1500

Как отмечают росСМИ, такую бомбу россияне сбросили на поселок Большая Писаревка в Сумской области.

Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке отметил, что использование 1,5-тонной бомбы в населенном пункте — "новое дно в войне России против украинских городов".

Стоит отметить, что объемно-детонирующая авиационная бомба — это термобарический снаряд времен СССР, примерно за 10 метров до цели выпускающий горючую смесь в виде аэрозоля и зажигающий его — происходит объемный взрыв.

Такой боеприпас обладает большей силой поражения, чем классический. оккупанты ранее применяли ОГАБ от 170 до 500 килограмм.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко ранее отмечал, что это первое верифицированное применение столь мощной бомбы по Сумской области. Коваленко отметил, что площадь поражения ОГАБ-1500 составляет 500 кв м.

Удары РФ по Сумской области

Войска РФ постоянно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы, граничащие с Россией. В середине марта сообщалось, что российские захватчики ежедневно увеличивают количество обстрелов Сумской области, используя для ударов весь свой военный арсенал.

Так, 23 марта в сутки враг нанес, в большей степени по приграничному региону, более 250 ударов, и в результате ударов был ранен.

20 февраля российские захватчики атаковали село в Сумской области, расположенное на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека. Также оккупанты обстреляли Сумский район 10 января, начался масштабный пожар в жилом секторе.

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