РФ втручатиметься у вибори США для зменшення підтримки України — Bloomberg

Дедалі більше противників США на чолі з Росією прагнуть вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою найнятих комерційних фірм і використання ШІ.

Як Росія буде намагатися втручатися у вибори США

За словами представників Офісу директора національної розвідки США, які побажали залишитися невідомими, Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі.

Співрозмовники видання кажуть, що Москва, ймовірно, розглядає вибори як можливість досягти своїх ширших цілей — скоротити підтримку військових зусиль України, підірвати довіру до демократичних інститутів і загалом до США.

Розвідувальне співтовариство очікує, що Росія скористається соціальними розбіжностями в США, включаючи протести в університетських містечках, додали чиновники.

Іран на виборах 2024 року має намір діяти як агент хаосу, сіючи внутрішні чвари та навіть пропагуючи насильство, — заявили джерела видання. Поширити

Водночас за словами офіційних осіб, Китай дотримується більш обережного підходу і усвідомлює потенційний удар, який може супроводжувати втручання у вибори.

Центр іноземного шкідливого впливу ODNI, який почав працювати у вересні 2022 року, намагатиметься протистояти цим загрозам за допомогою аналізу медіа.

Чи може Трамп припинити підтримку України

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов не вважає проблемою для України імовірне повернення Дональда Трампа на посаду президента у США. Із його слів, політика не можна назвати прихильником Росії.

Голова військової розвідки чітко вказав на відчайдушну потребу України у більшій кількості боєприпасів та зброї для стримування російських атак, але відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з Росією у разі перемоги Трампа на виборах.