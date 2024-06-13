РФ будет вмешиваться в выборы США для уменьшения поддержки Украины — Bloomberg

Все большее число противников США во главе с Россией стремятся повлиять на президентские выборы 2024 года с помощью нанятых коммерческих фирм и использования ИИ.

Как Россия будет пытаться вмешиваться в выборы США

По словам представителей Офиса директора национальной разведки США, пожелавших остаться неизвестными, Россия представляет серьезную угрозу в этом избирательном цикле.

Собеседники издания говорят, что Москва, вероятно, рассматривает выборы как возможность достичь своих более широких целей — сократить поддержку военных усилий Украины, подорвать доверие к демократическим институтам и в целом в США.

Разведывательное сообщество ожидает, что Россия воспользуется социальными разногласиями в США, включая протесты в университетских городках, добавили чиновники.

Иран на выборах 2024 года намерен действовать как агент хаоса, сея внутренние склоки и даже пропагандируя насилие, — заявили источники издания. Поделиться

В то же время, по словам официальных лиц, Китай придерживается более осторожного подхода и осознает потенциальный удар, который может сопровождать вмешательство в выборы.

Центр иностранного вредного влияния ODNI, начавший работать в сентябре 2022 года, будет пытаться противостоять этим угрозам посредством анализа медиа.

Может ли Трамп прекратить поддержку Украины

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов не считает проблемой для Украины вероятное возвращение Дональда Трампа на пост президента в США. По его словам, политика нельзя назвать сторонником России.

Глава военной разведки четко указал на отчаянную потребность Украины в большем количестве боеприпасов и оружия для сдерживания российских атак, но отверг риск того, что США покинут Украину наедине с Россией в случае победы Трампа на выборах.