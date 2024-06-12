Победы ультраправых партий на выборах в европарламент ставят под угрозу дальнейшую поддержку Украины, поскольку их политики скептически настроены на поддержку Киева.

В качестве побед ультраправых партий на выборах в парламент ЕС ставят под угрозу помощь Украине

По информации издания со ссылкой на результаты выборов в Европарламент, большинство мест получила правоцентристская Европейская народная партия, а за ней следует либеральная группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

При этом произошло значительное расширение влияния европейских консервативных и ультраправых партий.

В частности, они добились неожиданных успехов в Германии и Франции, которые являются ключевыми союзниками Украины среди стран ЕС и НАТО.

В каких странах успех ультраправых угрожает помощи Украины

Аналитики предполагают, что с расширением влияния консервативных и ультраправых партий во Франции и Германии дальнейшее развитие ситуации может иметь два варианта.

Партия итальянского премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии", являвшаяся доминантной силой в Италии в течение последних двух лет и укрепившая свое влияние на выборах в ЕС в выходные, не была настроена против Украины и сотрудничала с основными партиями ЕС.

Напротив, ультраправый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал действия ЕС по поддержке Украины или санкциям против России и воздерживался от оказания помощи Киеву.

По словам старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Петера Креко, все ультраправые партии, которые попадут в Европарламент, вероятно, последуют примеру Италии, а не Венгрии.

Орбан изолирован в европейском ландшафте, и я не думаю, что кто-то рассматривает это как сценарий своей мечты, – подчеркивает политолог. Поделиться

В то же время во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" обошла партию президента Эммануэля Макрона более чем на 15%.

Еще одним тревожным звоночком для Украины есть политические успехи партии "Альтернатива для Германии", которая заняла второе место и опередила Социал-демократическую партию под руководством канцлера Олафа Шольца.

AfD настроена категорически против Украины и поклялась не посылать в страну больше оружия для борьбы с Россией, хотя ее лидеры утверждают, что они не связаны с Кремлем, а стремятся к балансу в войне, - отмечается в материале издания. Поделиться

Ультраправые партии также вступили в силу в Польше, Румынии, Болгарии и Австрии, создав новую угрозу для поддержки Украины в Восточной и Центральной Европе.

В частности, в Австрии победила Партия свободы, которая выступает против поддержки Украины и считается поддерживающей Россию.

Хотя Австрия сохраняет нейтралитет и не снабжает оружие Украине, но может стать серьезной проблемой на европейской арене.

В целом, эксперты предупреждают, что Россия также рассматривает всплеск ультраправых по всей Европе как "главные каналы" для влияния на европейскую политику.