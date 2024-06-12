Победы ультраправых партий на выборах в европарламент ставят под угрозу дальнейшую поддержку Украины, поскольку их политики скептически настроены на поддержку Киева.
Главные тезисы
- Победы ультраправых партий в Европарламенте могут угрожать дальнейшей поддержке Украины.
- Успех ультраправых в Германии, Франции и других странах ЕС может привести к сокращению помощи Киеву.
- Эксперты предупреждают о возможном влиянии России из-за успеха ультраправых партий в европейской политике.
- Ультраправые партии во Франции, Германии, Польше и других странах создают угрозу для поддержки Украины в контексте изменений в Европарламенте.
- Ситуация в ЕС требует внимательного анализа в связи с возможными последствиями для Украины и ее поддержки со стороны ультраправых партий.
В качестве побед ультраправых партий на выборах в парламент ЕС ставят под угрозу помощь Украине
По информации издания со ссылкой на результаты выборов в Европарламент, большинство мест получила правоцентристская Европейская народная партия, а за ней следует либеральная группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".
При этом произошло значительное расширение влияния европейских консервативных и ультраправых партий.
В частности, они добились неожиданных успехов в Германии и Франции, которые являются ключевыми союзниками Украины среди стран ЕС и НАТО.
В каких странах успех ультраправых угрожает помощи Украины
Аналитики предполагают, что с расширением влияния консервативных и ультраправых партий во Франции и Германии дальнейшее развитие ситуации может иметь два варианта.
Партия итальянского премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии", являвшаяся доминантной силой в Италии в течение последних двух лет и укрепившая свое влияние на выборах в ЕС в выходные, не была настроена против Украины и сотрудничала с основными партиями ЕС.
Напротив, ультраправый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал действия ЕС по поддержке Украины или санкциям против России и воздерживался от оказания помощи Киеву.
По словам старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Петера Креко, все ультраправые партии, которые попадут в Европарламент, вероятно, последуют примеру Италии, а не Венгрии.
В то же время во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" обошла партию президента Эммануэля Макрона более чем на 15%.
Еще одним тревожным звоночком для Украины есть политические успехи партии "Альтернатива для Германии", которая заняла второе место и опередила Социал-демократическую партию под руководством канцлера Олафа Шольца.
Ультраправые партии также вступили в силу в Польше, Румынии, Болгарии и Австрии, создав новую угрозу для поддержки Украины в Восточной и Центральной Европе.
В частности, в Австрии победила Партия свободы, которая выступает против поддержки Украины и считается поддерживающей Россию.
Хотя Австрия сохраняет нейтралитет и не снабжает оружие Украине, но может стать серьезной проблемой на европейской арене.
В целом, эксперты предупреждают, что Россия также рассматривает всплеск ультраправых по всей Европе как "главные каналы" для влияния на европейскую политику.
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