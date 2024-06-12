Перемоги ультраправих партій на виборах до європарламенту ставлять під загрозу подальшу підтримку України, оскільки їхні політики скептично налаштовані до підтримки Києва.

Як перемоги ультраправих партій на виборах до парламенту ЄС ставлять під загрозу допомогу Україні

За інформацією видання із посиланням на результати виборів до Європарламенту, більшість місць отримала правоцентристська Європейська народна партія, а за нею йде ліберальна група "Прогресивний альянс соціалістів і демократів".

При цьому відбулось значне розширення впливу європейських консервативних та ультраправих партій.

Зокрема, вони досягли несподіваних успіхів у Німеччині та Франції, які є ключовими союзниками України серед країн ЄС та НАТО.

У яких країнах успіх ультраправих загрожує допомозі України

Аналітики припускають, що із розширенням впливу консервативних та ультраправих партій у Франції та Німеччині подальший розвиток ситуації може мати 2 варіанти.

Партія італійського прем'єр-міністра Джорджії Мелоні "Брати Італії", що була домінантною силою в Італії протягом останніх двох років і зміцнила свій вплив на виборах до ЄС у вихідні, не була налаштована проти України та співпрацювала з основними партіями ЄС.

Навпаки, ультраправий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокував дії ЄС щодо підтримки України або санкцій проти Росії та утримувався від надання допомоги Києву.

За словами старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики Петера Креко, всі ультраправі партії, які потраплять до Європарламенту, ймовірно, будуть брати приклад з Італії, а не з Угорщини.

Орбан ізольований у європейському ландшафті, і я не думаю, що хтось розглядає це як сценарій своєї мрії, - підкреслює політолог. Поширити

Водночас у Франції вкрай права партія "Національне об'єднання" обійшла партію президента Еммануеля Макрона більш ніж на 15 %.

Ще одним тревожним дзвіночком для України є політичні успіхи партії "Альтернатива для Німеччини", яка посіла друге місце і випередила Соціал-демократичну партію під керівництвом канцлера Олафа Шольца.

AfD налаштована категорично проти України і присягнулася не посилати в країну більше зброї для боротьби з Росією, хоча її лідери стверджують, що вони не пов'язані з Кремлем, а прагнуть балансу у війні, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Ультраправі партії також набрали силу в Польщі, Румунії, Болгарії та Австрії, створивши нову загрозу для підтримки України в Східній і Центральній Європі.

Зокрема, в Австрії перемогла “Партія свободи”, яка виступає проти підтримки України і вважається підтримуючою Росію.

Хоча Австрія зберігає нейтралітет і не постачає зброю Україні, але може стати серйозною проблемою на європейській арені.

Загалом експерти попереджають, що Росія також розглядає сплеск ультраправих по всій Європі як "головні канали" для впливу на європейську політику.