Поставки сирої нафти з Росії зросли до рекордних значень за період останніх трьох місяців.

Що відомо про збільшення Росією експорту сирої нафти

Зазначається, що загалом видобуток нафти у країні-агресорці вперше з лютого цього року перевищив цільовий рівень ОПЕК+.

Зазначається, що обсяги поставок російської нафти за останні 4 тижні зросли приблизно на 60 тис барелів на день.

Видобуток нафти

У той же час обсяг переробки нафти в Росії впав до мінімуму з червня на тлі технічних робіт на заводах по всій країні.

Збільшення поставок сирої нафти відбулось навіть в умовах скорочення відвантаження з портів Балтії та Азії протягом останнього тижня.

У Москві зазначили, що минулого місяця видобуток нафти в Росії впав нижче цільового рівня ОПЕК+.

При цьому валова вартість російського експорту нафти знизилася до 1,54 млрд доларів з 1,68 млрд доларів за 29 вересня

Зниження щотижневих поставок було частково компенсовано зростанням середніх цін на російську нафту, що було спричинено загальним зростанням світових цін на тлі побоювань, що війна між Іраном та Ізраїлем порушить поставки на Близький Схід.

Державні доходи Росії від нафти показали незначне зростання у вересні, яке відбулося коштом нафтових виробників країни. Уряд РФ компенсував слабші енергетичні ціни, скоротивши на половину щомісячні субсидії виробникам сирої нафти.

Що відомо про динаміку світових цін на нафту

Світові ціни на нафту знизились на понад 1 долар після зростання до найвищого рівня за місяць на тлі очікувань ще більшого загострення ситуації на Близькому Сході.

Зазначається, що ф’ючерси на марку Brent впали на 1,17 дол, або на 1,5%, до 79,76 дол за барель.

Ф'ючерси на проміжну нафту West Texas Intermediate в США впали на 1,19 дол, або на 1,6%, до 75,95 дол за барель.