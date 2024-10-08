Поставки сырой нефти из России выросли до рекордных значений за последние три месяца.

Что известно об увеличении Россией экспорта сырой нефти

Отмечается, что добыча нефти в стране-агрессорке впервые с февраля этого года превысил целевой уровень ОПЕК+.

Отмечается, что объемы поставок российской нефти за последние 4 недели выросли примерно на 60 тыс. баррелей в день.

Добыча нефти

Вместе с тем объем переработки нефти в России упал до минимума с июня на фоне технических работ на заводах по всей стране.

Увеличение поставок сырой нефти произошло даже в условиях сокращения отгрузки из портов Балтии и Азии в течение последней недели.

В Москве отметили, что в прошлом месяце добыча нефти в России упала ниже целевого уровня ОПЕК+.

При этом валовая стоимость российского экспорта нефти снизилась до 1,54 млрд долларов с 1,68 млрд долларов за 29 сентября

Снижение еженедельных поставок было частично компенсировано ростом средних цен на российскую нефть, что было вызвано общим ростом мировых цен на фоне опасений, что война между Ираном и Израилем нарушит поставки на Ближний Восток.

Государственные доходы России от нефти показали незначительный рост в сентябре, произошедший на средства нефтяных производителей страны. Правительство РФ компенсировало более слабые энергетические цены, сократив на половину ежемесячные субсидии производителям сырой нефти.

Что известно о динамике мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть снизились более чем на 1 доллар после роста до самого высокого уровня за месяц на фоне ожиданий еще большего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что фьючерсы на марку Brent упали на 1,17 долл., или на 1,5%, до 79,76 долл. за баррель.

Фьючерсы на промежуточную нефть West Texas Intermediate в США упали на 1,19 долл., или на 1,6%, до 75,95 долл. за баррель.