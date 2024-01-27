РФ агітує білорусів вступати до російських військових академій

У російській армії катастрофічно не вистачає офіцерів. Тому військовослужбовці РФ проводять у Білорусі «дні відкритих дверей» у глибинці, де громадянам РБ пропонують навчання у військових ВНЗ країни-агресорки.

Росія вербує молодих білорусів навчатися на військових

РФ шукає нові військові кадри на війну з Україною у Білорусі.

Про це повідомив у Facebook Центр національного спротиву.

Представники збройних сил РФ проводить так звані «дні відкритих дверей» у райцентрах Республіки Білорусь, де громадянам рб пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.

Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів.

Допомога Білорусі у війні РФ з Україною

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська. Крім того, за даними ЗСУ, росіяни зосереджують на північному кордоні з Україною майже 22 тис військових.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року.

Крім того, режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка допомагає Росії у викраденні українських дітей. Нещодавно США ввели санкції проти Білорусі за допомогу РФ і викрадення українських дітей.