РФ агитирует беларусов вступать в российские военные академии

В российской армии катастрофически не хватает офицеров. Поэтому военнослужащие РФ проводят в Беларуси «дни открытых дверей» в глубинке, где гражданам РБ предлагают обучение в военных вузах страны-агрессора.

Россия зовет молодых беларусов учиться на военных

Россия ищет новые военные кадры на войну с Украиной в Беларуси.

Об этом сообщил в Facebook Центр национального сопротивления.

Представители вооруженных сил РФ проводит так называемые «дни открытых дверей» в райцентрах Республики Беларусь, где гражданам СБ предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях.

В результате больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности беларусов.

Помощь Беларуси в войне РФ с Украиной

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредотачивают на северной границе с Украиной около 22 тыс военных.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года.

Кроме того, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко помогает России в угоне украинских детей. Недавно США ввели санкции против Беларуси за помощь РФ и похищение украинских детей.