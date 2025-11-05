РФ завдала 5 авіаударів по вугільних підприємствах Донеччини

Росія знову завдала ударів по підприємствах вугільної промисловості Донецької області.
Головні тези:
- Росія вдарила по вугільних підприємствах Донеччини, завдавши п'ять авіаударів керованими авіабомбами.
- Підприємства вугільної галузі отримали значні пошкодження, але загиблих та постраждалих не зафіксовано.
- Зараз підприємства не функціонують, а українські владні ведуть перемовини щодо посилення протиповітряної оборони та швидкого відновлення енергетичної інфраструктури.
Росія атакувала вугільні підприємства на Донеччині
Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі.
Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури, — зазначила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.
