РФ нанесла 5 авиаударов по угольным предприятиям Донбасса
РФ нанесла 5 авиаударов по угольным предприятиям Донбасса

УМПК
Читати українською

Россия снова нанесла удары по предприятиям угольной промышленности Донецкой области.

Главные тезисы

  • Россия нанесла 5 авиаударов по угольным предприятиям Донбасса, повредив котельные, административные и складские здания.
  • Погибших и пострадавших при атаке не зафиксировано, но предприятия угольной отрасли временно не функционируют.
  • Украинские власти начали переговоры по усилению противовоздушной обороны и восстановлению энергетической инфраструктуры в Донецкой области.

Россия атаковала угольные предприятия в Донецкой области

В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами на Донетчине пострадали объекты предприятий угольной отрасли.

Повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия пока не функционируют.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры, — отметила министерша энергетики Украины Светлана Гринчук.

