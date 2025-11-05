РФ нанесла 5 авиаударов по угольным предприятиям Донбасса

Россия снова нанесла удары по предприятиям угольной промышленности Донецкой области.
Главные тезисы
- Россия нанесла 5 авиаударов по угольным предприятиям Донбасса, повредив котельные, административные и складские здания.
- Погибших и пострадавших при атаке не зафиксировано, но предприятия угольной отрасли временно не функционируют.
- Украинские власти начали переговоры по усилению противовоздушной обороны и восстановлению энергетической инфраструктуры в Донецкой области.
Россия атаковала угольные предприятия в Донецкой области
В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами на Донетчине пострадали объекты предприятий угольной отрасли.
Повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия пока не функционируют.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры, — отметила министерша энергетики Украины Светлана Гринчук.
