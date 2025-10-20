Россия атаковала угольное предприятие в Днепропетровской области

РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК

Как сообщили в компании, в результате атаки никто из работников не пострадал, но предприятие получило повреждения. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий обстрела и оценка нанесенного ущерба.

Идет ликвидация последствий атаки. Наши коллеги не пострадали. Поделиться

По данным компании, это уже шестой масштабный удар российских войск по угольным предприятиям ДТЭК за последние два месяца.

Напомним, утром 8 сентября россияне снова ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это был второй удар по предприятию за последние две недели.

Ведь ужин 26 августа российские войска атаковали объекты энергетической компании ДТЭК в Донецкой области. Под удар попала обогатительная фабрика. Поделиться

Также 8 октября российские войска дважды атаковали фабрику ДТЭК в Донецкой области.