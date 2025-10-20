Россия атаковала угольное предприятие в Днепропетровской области

20 октября российские войска нанесли удар по обогатительной фабрике энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области.
Главные тезисы
- Россия атаковала обогатительную фабрику энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области, повлекший за собой нанесение ущерба предприятию.
- Это уже шестой масштабный удар российских войск по угольным предприятиям ДТЭК за последние два месяца, что свидетельствует об агрессивной политике РФ в регионе.
- По сообщению компании, в результате атаки никто из работников не пострадал, однако предприятие получило значительные повреждения.
РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК
Как сообщили в компании, в результате атаки никто из работников не пострадал, но предприятие получило повреждения. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий обстрела и оценка нанесенного ущерба.
По данным компании, это уже шестой масштабный удар российских войск по угольным предприятиям ДТЭК за последние два месяца.
Напомним, утром 8 сентября россияне снова ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это был второй удар по предприятию за последние две недели.
Также 8 октября российские войска дважды атаковали фабрику ДТЭК в Донецкой области.
А вчера вечером российские оккупанты массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Около 200 человек оказались под землей в результате удара.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-