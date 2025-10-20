Россия атаковала угольное предприятие в Днепропетровской области
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала угольное предприятие в Днепропетровской области

ДТЭК
пожар
20 октября российские войска нанесли удар по обогатительной фабрике энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области.

Главные тезисы

  • Россия атаковала обогатительную фабрику энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области, повлекший за собой нанесение ущерба предприятию.
  • Это уже шестой масштабный удар российских войск по угольным предприятиям ДТЭК за последние два месяца, что свидетельствует об агрессивной политике РФ в регионе.
  • По сообщению компании, в результате атаки никто из работников не пострадал, однако предприятие получило значительные повреждения.

РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК

Как сообщили в компании, в результате атаки никто из работников не пострадал, но предприятие получило повреждения. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий обстрела и оценка нанесенного ущерба.

Идет ликвидация последствий атаки. Наши коллеги не пострадали.

По данным компании, это уже шестой масштабный удар российских войск по угольным предприятиям ДТЭК за последние два месяца.

Напомним, утром 8 сентября россияне снова ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это был второй удар по предприятию за последние две недели.

Ведь ужин 26 августа российские войска атаковали объекты энергетической компании ДТЭК в Донецкой области. Под удар попала обогатительная фабрика.

Также 8 октября российские войска дважды атаковали фабрику ДТЭК в Донецкой области.

А вчера вечером российские оккупанты массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Около 200 человек оказались под землей в результате удара.

