В Павлограде стремительно возросло количество пострадавших в результате атаки РФ

Число пострадавших в результате удара РФ по Павлограду на Днепропетровщине 6 сентября возросло до 82 человек. В больницах остаются 60 потерпевших.
Главные тезисы
- Число пострадавших в результате атаки РФ по Павлограду на Днепропетровщине увеличилось до 82 человек, из которых 7 несовершеннолетних.
- В больницах остаются 60 пострадавших.
- Удар по Павлограду был нанесен баллистическими ракетами типа Искандер-М/KN-23 из России, что привело к многочисленным раненым.
- Среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии в больнице, включая мужчин 30, 68 и 69 лет.
- Руководитель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил об увеличении числа пострадавших и поделился информацией о последствиях ракетной атаки.
Число пострадавших в результате атаки РФ на Павлоград возросло
Более суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за помощью врачей. В настоящее время — 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних. На стационарном лечении остаются 60 пострадавших.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Удар РФ по Павлограду: что известно
6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ.
Сообщалось о 64 пострадавших и одном погибшем в результате удара.
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что трое раненых из Павлограда находятся в тяжелом состоянии в больнице: это мужчины 30, 68 и 69 лет.
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