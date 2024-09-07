В Павлограде стремительно возросло количество пострадавших в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Павлограде стремительно возросло количество пострадавших в результате атаки РФ

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Павлоград
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Число пострадавших в результате удара РФ по Павлограду на Днепропетровщине 6 сентября возросло до 82 человек. В больницах остаются 60 потерпевших.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в результате атаки РФ по Павлограду на Днепропетровщине увеличилось до 82 человек, из которых 7 несовершеннолетних.
  • В больницах остаются 60 пострадавших.
  • Удар по Павлограду был нанесен баллистическими ракетами типа Искандер-М/KN-23 из России, что привело к многочисленным раненым.
  • Среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии в больнице, включая мужчин 30, 68 и 69 лет.
  • Руководитель Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил об увеличении числа пострадавших и поделился информацией о последствиях ракетной атаки.

Число пострадавших в результате атаки РФ на Павлоград возросло

Более суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за помощью врачей. В настоящее время — 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних. На стационарном лечении остаются 60 пострадавших.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

По его словам, в тяжелом состоянии 69-летний мужчина, у которого черепно-мозговая травма и осколочное ранение. Все остальные — средние или легкие.

Удар РФ по Павлограду: что известно

6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ.

Сообщалось о 64 пострадавших и одном погибшем в результате удара.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что трое раненых из Павлограда находятся в тяжелом состоянии в больнице: это мужчины 30, 68 и 69 лет.

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