В Павлограде стремительно возросло количество пострадавших в результате атаки РФ

Число пострадавших в результате удара РФ по Павлограду на Днепропетровщине 6 сентября возросло до 82 человек. В больницах остаются 60 потерпевших.

Число пострадавших в результате атаки РФ на Павлоград возросло

Более суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за помощью врачей. В настоящее время — 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних. На стационарном лечении остаются 60 пострадавших.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

По его словам, в тяжелом состоянии 69-летний мужчина, у которого черепно-мозговая травма и осколочное ранение. Все остальные — средние или легкие. Поделиться

Удар РФ по Павлограду: что известно

6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ.

Сообщалось о 64 пострадавших и одном погибшем в результате удара.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что трое раненых из Павлограда находятся в тяжелом состоянии в больнице: это мужчины 30, 68 и 69 лет.