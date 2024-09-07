У Павлограді стрімко зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Павлограду на Дніпропетровщині 6 вересня зросла до 82 осіб. У лікарнях залишаються 60 потерпілих.
Головні тези:
- Зросла кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ у Павлограді на Дніпропетровщині.
- У лікарнях залишається 60 потерпілих, серед яких 7 неповнолітніх.
- Найважчий стан у 69-річного чоловіка з черепно-мозковою травмою та осколковим пораненням.
- Російські війська завдали удару по Павлограду балістичними ракетами, які призвели до численних постраждалих
- Троє поранених перебувають у важкому стані в лікарні
Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Павлоград зросла
Понад добу минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. На зараз — 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх. На стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Удар РФ по Павлограду: що відомо
6 вересня російські війська завдали ракетного удару по Павлограду п’ятьма балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ.
Повідомлялося про 64 постраждалі особи та одного загиблого внаслідок удару.
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав, що троє поранених з Павлограда знаходяться у важкому стані в лікарні: це чоловіки 30, 68 та 69 років.
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