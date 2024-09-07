У Павлограді стрімко зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Павлограді стрімко зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Павлоград

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Павлограду на Дніпропетровщині 6 вересня зросла до 82 осіб. У лікарнях залишаються 60 потерпілих.

Головні тези:

  • Зросла кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ у Павлограді на Дніпропетровщині.
  • У лікарнях залишається 60 потерпілих, серед яких 7 неповнолітніх.
  • Найважчий стан у 69-річного чоловіка з черепно-мозковою травмою та осколковим пораненням.
  • Російські війська завдали удару по Павлограду балістичними ракетами, які призвели до численних постраждалих
  • Троє поранених перебувають у важкому стані в лікарні

Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Павлоград зросла

Понад добу минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. На зараз — 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх. На стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у важкому стані 69-річний чоловік, у якого черепно-мозкова травма та осколкове поранення. Всі інші — середні або легкі.

Удар РФ по Павлограду: що відомо

6 вересня російські війська завдали ракетного удару по Павлограду п’ятьма балістичними ракетами типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ.

Повідомлялося про 64 постраждалі особи та одного загиблого внаслідок удару.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав, що троє поранених з Павлограда знаходяться у важкому стані в лікарні: це чоловіки 30, 68 та 69 років.

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