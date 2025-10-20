Росія атакувала вугільне підприємство на Дніпропетровщині

20 жовтня російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.

РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК

Як повідомили в компанії, внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, але підприємство зазнало пошкоджень. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та оцінка завданої шкоди.

Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали.

За даними компанії, це вже шостий масштабний удар російських військ по вугільних підприємствах ДТЕК за останні два місяці.

Нагадаємо, зранку 8 вересня росіяни знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це був другий удар по підприємству за останні два тижні.

Адже вечері 26 серпня російські війська атакували об'єкти енергетичної компанії ДТЕК у Донецькій області. Під удар потрапила збагачувальна фабрика.

Також 8 жовтня російські війська двічі атакували фабрику ДТЕК у Донецькій області.