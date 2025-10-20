Росія атакувала вугільне підприємство на Дніпропетровщині

20 жовтня російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.
Головні тези:
- Російські війська атакували збагачувальну фабрику енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.
- Підприємство зазнало пошкоджень, але ніхто з працівників не постраждав.
- Це вже шостий масштабний удар російських військ по вугільним підприємствам ДТЕК за останні два місяці, що підтверджує агресивну політику РФ в регіоні.
РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК
Як повідомили в компанії, внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, але підприємство зазнало пошкоджень. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та оцінка завданої шкоди.
За даними компанії, це вже шостий масштабний удар російських військ по вугільних підприємствах ДТЕК за останні два місяці.
Нагадаємо, зранку 8 вересня росіяни знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це був другий удар по підприємству за останні два тижні.
Також 8 жовтня російські війська двічі атакували фабрику ДТЕК у Донецькій області.
А вчора ввечері російські окупанти масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 людей опинилися під землею внаслідок удару.
