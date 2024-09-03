РФ зіткнулась із новою проблемою під час розрахунків з Китаєм
Категорія
Економіка
Дата публікації

РФ зіткнулась із новою проблемою під час розрахунків з Китаєм

Порт у Китаї
Джерело:  online.ua

За інформацією РосЗМІ, банки країни-агресорки відмовляються переводити платежі до Китаю без отримання письмових гарантій щодо їхнього отримання. 

Головні тези:

  • Банки РФ вимагають письмових гарантій щодо прийому платежів Китаєм через ризик повернення оплати через санкції та конвертаційні втрати.
  • Погіршення ситуації із платежами почалося у грудні 2023 року після вторинних санкцій від президента США проти іноземних банків, що співпрацюють з російським ОПК.
  • Більше 98% китайських банків не приймають платежі від російських компаній, що ускладнює торгівлю між країнами.
  • Неофіційні зв'язки китайських компаній з банками обмежені, що ускладнює отримання підтверджень про прийом платежів.
  • Система забезпечення платежів залежить від категорії товару, суми угоди та місця одержувача у Росії, що створює додаткові труднощі для розрахунків між РФ та Китаєм.

Що відомо про проблеми РФ із розрахунками у торгівлі з Китаєм

РосЗМІ із посиланням на джерела зазначають, що для з’ясування перспективи проведення платежу китайські компанії-постачальники товарів до Росії змушені зв’язуватись з менеджерами власних банків, описувати деталі торгівельних операцій і відправляти запит щодо прийому платежів.

Ця інформація передається російським компаніям, які мають у письмовій формі підтвердити своєму банку, що платежі будуть прийняті.

Зазначається, що ця схема використовується під час розрахунків у юанях за товари, які не перебувають під західними санкціями.

Прохання підтвердити отримання платежу пов'язані з тим, що китайські банки часто повертають оплату через ризик потрапити під вторинні санкції. 

Підкреслюється, що повернення коштів є тривалою процедурою, яка нервує клієнтів і призводить до втрат під час конвертації валюти.

У РФ виникли нові проблеми у розрахунка в торгівлі з Китаєм
Торгівля РФ з Китаєм

При цьому не всі китайські компанії-постачальники товарів до Росії мають змогу уточнити інформацію за приватними каналами в банку.

Це неофіційна послуга, і в серйозних банках ніхто нікому нічого не може гарантувати. Проходження платежу насамперед залежить від категорії товару, суми угоди та одержувача товару у Росії.

Що відомо про причини погіршення ситуації із платежами у торгівлі між РФ та Китаєм

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася у грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ про вторинні санкції, у тому числі проти іноземних банків, за сприяння угодам з підсанкціонованими особами та постачанням російському ОПК. 

Після цього великі китайські банки перестали приймати платежі із Росії, зокрема у юанях. Невеликі регіональні банки приєдналися до них у липні та серпні цього року. Таким чином, понад 98% китайських кредитних організацій зараз не приймають платежі від російських компаній.

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