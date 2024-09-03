За інформацією РосЗМІ, банки країни-агресорки відмовляються переводити платежі до Китаю без отримання письмових гарантій щодо їхнього отримання.

Що відомо про проблеми РФ із розрахунками у торгівлі з Китаєм

РосЗМІ із посиланням на джерела зазначають, що для з’ясування перспективи проведення платежу китайські компанії-постачальники товарів до Росії змушені зв’язуватись з менеджерами власних банків, описувати деталі торгівельних операцій і відправляти запит щодо прийому платежів.

Ця інформація передається російським компаніям, які мають у письмовій формі підтвердити своєму банку, що платежі будуть прийняті.

Зазначається, що ця схема використовується під час розрахунків у юанях за товари, які не перебувають під західними санкціями.

Прохання підтвердити отримання платежу пов'язані з тим, що китайські банки часто повертають оплату через ризик потрапити під вторинні санкції.

Підкреслюється, що повернення коштів є тривалою процедурою, яка нервує клієнтів і призводить до втрат під час конвертації валюти.

Торгівля РФ з Китаєм

При цьому не всі китайські компанії-постачальники товарів до Росії мають змогу уточнити інформацію за приватними каналами в банку.

Це неофіційна послуга, і в серйозних банках ніхто нікому нічого не може гарантувати. Проходження платежу насамперед залежить від категорії товару, суми угоди та одержувача товару у Росії.

Що відомо про причини погіршення ситуації із платежами у торгівлі між РФ та Китаєм

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася у грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ про вторинні санкції, у тому числі проти іноземних банків, за сприяння угодам з підсанкціонованими особами та постачанням російському ОПК.