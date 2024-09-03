По информации РосСМИ, банки страны-агрессорки отказываются переводить платежи в Китай без получения письменных гарантий по их получению.
Главные тезисы
- Банки РФ требуют письменных гарантий по приему платежей Китаем из-за риска возврата оплаты, санкций и конвертационных потерь.
- Более 98% китайских банков отказываются принимать платежи от российских компаний, усложняя торговлю между странами.
- Китайские компании-поставщики товаров в Россию вынуждены связываться с менеджерами банков для получения гарантий по приему платежей.
- Ситуация ухудшилась после вторичных санкций от президента США, приводя к трудностям в прохождении платежей между РФ и Китаем.
- Основные причины ухудшения ситуации – подписание указа о вторичных санкциях против иностранных банков и поставок российскому ОПК со стороны Джо Байдена.
Что известно о проблемах РФ с расчетами по торговле с Китаем
РосСМИ со ссылкой на источники отмечают, что для уяснения перспективы проведения платежа китайские компании-поставщики товаров в Россию вынуждены связываться с менеджерами собственных банков, описывать детали торговых операций и отправлять запрос о приеме платежей.
Эта информация передается российским компаниям, которые должны в письменной форме подтвердить своему банку, что платежи будут приняты.
Отмечается, что эта схема используется при расчетах в юанях за товары, которые находятся под западными санкциями.
Просьба подтвердить получение платежа связана с тем, что китайские банки часто возвращают оплату из-за риска попасть во вторичные санкции.
Подчеркивается, что возврат средств является длительной процедурой, которая нервничает клиентов и приводит к потерям при конвертации валюты.
При этом не все китайские компании-поставщики товаров в Россию могут уточнить информацию по частным каналам в банке.
Это неофициальная услуга и в серьезных банках никто никому ничего не может гарантировать. Прохождение платежа в первую очередь зависит от категории товара, суммы сделки и получателя товара в России.
Что известно о причинах ухудшения ситуации с платежами по торговле между РФ и Китаем
Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, при содействии соглашениям с подсанкционированными лицами и поставкам российскому ОПК.
После этого крупные китайские банки перестали принимать платежи из России, в том числе в юанях. Небольшие региональные банки присоединились к ним в июле и августе этого года. Таким образом, более 98% китайских кредитных организаций сейчас не принимают платежи от российских компаний.
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