По информации РосСМИ, банки страны-агрессорки отказываются переводить платежи в Китай без получения письменных гарантий по их получению.

Что известно о проблемах РФ с расчетами по торговле с Китаем

РосСМИ со ссылкой на источники отмечают, что для уяснения перспективы проведения платежа китайские компании-поставщики товаров в Россию вынуждены связываться с менеджерами собственных банков, описывать детали торговых операций и отправлять запрос о приеме платежей.

Эта информация передается российским компаниям, которые должны в письменной форме подтвердить своему банку, что платежи будут приняты.

Отмечается, что эта схема используется при расчетах в юанях за товары, которые находятся под западными санкциями.

Просьба подтвердить получение платежа связана с тем, что китайские банки часто возвращают оплату из-за риска попасть во вторичные санкции.

Подчеркивается, что возврат средств является длительной процедурой, которая нервничает клиентов и приводит к потерям при конвертации валюты.

Торговля РФ с Китаем

При этом не все китайские компании-поставщики товаров в Россию могут уточнить информацию по частным каналам в банке.

Это неофициальная услуга и в серьезных банках никто никому ничего не может гарантировать. Прохождение платежа в первую очередь зависит от категории товара, суммы сделки и получателя товара в России.

Что известно о причинах ухудшения ситуации с платежами по торговле между РФ и Китаем

Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, при содействии соглашениям с подсанкционированными лицами и поставкам российскому ОПК.