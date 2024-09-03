РФ столкнулась с новой проблемой при расчетах с Китаем
Категория
Экономика
Дата публикации

РФ столкнулась с новой проблемой при расчетах с Китаем

Порт в Китае
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Источник:  online.ua

По информации РосСМИ, банки страны-агрессорки отказываются переводить платежи в Китай без получения письменных гарантий по их получению.

Главные тезисы

  • Банки РФ требуют письменных гарантий по приему платежей Китаем из-за риска возврата оплаты, санкций и конвертационных потерь.
  • Более 98% китайских банков отказываются принимать платежи от российских компаний, усложняя торговлю между странами.
  • Китайские компании-поставщики товаров в Россию вынуждены связываться с менеджерами банков для получения гарантий по приему платежей.
  • Ситуация ухудшилась после вторичных санкций от президента США, приводя к трудностям в прохождении платежей между РФ и Китаем.
  • Основные причины ухудшения ситуации – подписание указа о вторичных санкциях против иностранных банков и поставок российскому ОПК со стороны Джо Байдена.

Что известно о проблемах РФ с расчетами по торговле с Китаем

РосСМИ со ссылкой на источники отмечают, что для уяснения перспективы проведения платежа китайские компании-поставщики товаров в Россию вынуждены связываться с менеджерами собственных банков, описывать детали торговых операций и отправлять запрос о приеме платежей.

Эта информация передается российским компаниям, которые должны в письменной форме подтвердить своему банку, что платежи будут приняты.

Отмечается, что эта схема используется при расчетах в юанях за товары, которые находятся под западными санкциями.

Просьба подтвердить получение платежа связана с тем, что китайские банки часто возвращают оплату из-за риска попасть во вторичные санкции.

Подчеркивается, что возврат средств является длительной процедурой, которая нервничает клиентов и приводит к потерям при конвертации валюты.

У РФ возникли новые проблемы в расчете в торговле с Китаем
Торговля РФ с Китаем

При этом не все китайские компании-поставщики товаров в Россию могут уточнить информацию по частным каналам в банке.

Это неофициальная услуга и в серьезных банках никто никому ничего не может гарантировать. Прохождение платежа в первую очередь зависит от категории товара, суммы сделки и получателя товара в России.

Что известно о причинах ухудшения ситуации с платежами по торговле между РФ и Китаем

Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, при содействии соглашениям с подсанкционированными лицами и поставкам российскому ОПК.

После этого крупные китайские банки перестали принимать платежи из России, в том числе в юанях. Небольшие региональные банки присоединились к ним в июле и августе этого года. Таким образом, более 98% китайских кредитных организаций сейчас не принимают платежи от российских компаний.

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