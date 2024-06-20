РФ звинуватила Україну в атаці на російську платіжну систему "Мир"

У збої роботи платіжної системи РФ “Мир” звинуватили IT-армію України

Про це повідомила редакція видання Forbes у Росії. Видання ніби то посилається на дані сайту “Downdetector.su”, який відстежує повідомлення користувачів про збої у роботі електронних сервісів.

За даними джерел видання у двох російських компаніях у сфері кібербезпеки, причиною збою є DDoS-атака на російський фінансовий сектор.

Інформація Forbes

Атака 100%, причому це справа рук IT-армії України, — зазначив співрозмовник у російській галузі інформаційної безпеки. Поширити

Більшість скарг (40%) надходить із Москви та Підмосков'я. Про проблеми також повідомляють користувачі в Петербурзі та Ленінградській області (13%), Новосибірській (5%), Свердловській та Ростовській областях (по 3%).

У більшості користувачів (47%) виникають проблеми з переказами, здійсненням платежів та оплатою рахунків.

Про проблеми із проведенням платежів попереджають і учасники фінансового ринку Росії. Сервіс «ЮKassa» повідомив, що збій «на боці НСПК» фіксується з 10:02 за київським часом. В результаті «платежі з банківських карток можуть не проходити», зазначили в компанії.

У свою чергу, інтернет-провайдер Tritel з окупованого Сімферополя попередив користувачів про збій у роботі карток «Мир» та Системи швидких платежів (СБП).

Сьогодні, 20 червня 2024 року, стався збій у роботі НСПК — через це платежі з банківських карток і через СБП можуть не проходити, — повідомили в компанії. Поширити

Згодом у системі платіжних карток підтвердили DDoS-атаку на свою інфраструктуру, але запевнили, що система працює у штатному режимі.

У Telegram стався масштабний збій

Зазначається, що популярний месенджер не може підключитись до мережі і через це користувачі втратили можливість відправляти повідомлення та розміщувати контент.

За інформацією аналітиків сервісу Downdetector, про проблеми із роботою Telegram вже повідомили близько 30 тис користувачів.

67% скаржаться на проблеми з інтернет-з'єднанням;

30% — на проблеми з застосунком;

2% — на проблеми під час входу;

1% — на проблеми з відправкою повідомлень.

Підкреслюється, що найбільша кількість скарг надходить від користувачів зі США, однак проблеми із використанням застосунку спостерігаються і в Україні.