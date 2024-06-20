РФ звинуватила Україну в атаці на російську платіжну систему "Мир"

У роботі російської «Національної системи платіжних карток» (НСПК), оператора російської платіжної системи «Мир», стався масштабний збій.
Головні тези:
- Російська платіжна система «Мир» зазнала масштабного збою у роботі через DDoS-атаку.
- Україну звинуватили у проведенні атаки на платіжну систему РФ, що призвело до проблем з проведенням платежів та переказами.
- Користувачі у Москві та інших регіонах Росії стикаються з труднощами при використанні банківських карток через збій у роботі системи.
У збої роботи платіжної системи РФ “Мир” звинуватили IT-армію України
Про це повідомила редакція видання Forbes у Росії. Видання ніби то посилається на дані сайту “Downdetector.su”, який відстежує повідомлення користувачів про збої у роботі електронних сервісів.
За даними джерел видання у двох російських компаніях у сфері кібербезпеки, причиною збою є DDoS-атака на російський фінансовий сектор.
Більшість скарг (40%) надходить із Москви та Підмосков'я. Про проблеми також повідомляють користувачі в Петербурзі та Ленінградській області (13%), Новосибірській (5%), Свердловській та Ростовській областях (по 3%).
У більшості користувачів (47%) виникають проблеми з переказами, здійсненням платежів та оплатою рахунків.
Про проблеми із проведенням платежів попереджають і учасники фінансового ринку Росії. Сервіс «ЮKassa» повідомив, що збій «на боці НСПК» фіксується з 10:02 за київським часом. В результаті «платежі з банківських карток можуть не проходити», зазначили в компанії.
У свою чергу, інтернет-провайдер Tritel з окупованого Сімферополя попередив користувачів про збій у роботі карток «Мир» та Системи швидких платежів (СБП).
Згодом у системі платіжних карток підтвердили DDoS-атаку на свою інфраструктуру, але запевнили, що система працює у штатному режимі.
У Telegram стався масштабний збій
Зазначається, що популярний месенджер не може підключитись до мережі і через це користувачі втратили можливість відправляти повідомлення та розміщувати контент.
За інформацією аналітиків сервісу Downdetector, про проблеми із роботою Telegram вже повідомили близько 30 тис користувачів.
67% скаржаться на проблеми з інтернет-з'єднанням;
30% — на проблеми з застосунком;
2% — на проблеми під час входу;
1% — на проблеми з відправкою повідомлень.
Підкреслюється, що найбільша кількість скарг надходить від користувачів зі США, однак проблеми із використанням застосунку спостерігаються і в Україні.
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