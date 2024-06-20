РФ обвинила Украину в атаке на российскую платежную систему "Мир"

В работе российской «Национальной системы платежных карт» (НСПК), оператора российской платежной системы «Мир», произошел масштабный сбой.
Главные тезисы
- Российская платежная система «Мир» испытала масштабный сбой в работе через DDoS-атаку.
- Украину обвинили в проведении атаки на платежную систему РФ, что привело к проблемам с проведением платежей и переводами.
- Пользователи в Москве и других регионах России сталкиваются с трудностями при использовании банковских карт из-за сбоя в работе системы.
В сбое работы платежной системы РФ "Мир" обвинили IT-армию Украины
Об этом сообщила редакция издания Forbes в России. Издание якобы ссылается на данные сайта “Downdetector.su”, который отслеживает сообщения пользователей о сбоях в работе электронных сервисов.
По данным источников в двух российских компаниях в сфере кибербезопасности, причиной сбоя является DDoS-атака на российский финансовый сектор.
Большинство жалоб (40%) поступает из Москвы и Подмосковья. О проблемах также сообщают пользователи в Петербурге и Ленинградской области (13%), Новосибирской (5%), Свердловской и Ростовской областях (по 3%).
У большинства пользователей (47%) возникают проблемы с переводами, осуществлением платежей и оплатой счетов.
О проблемах с проведением платежей предупреждают и участники финансового рынка России. Сервис "ЮKassa" сообщил, что сбой "на стороне НСПК" фиксируется с 10:02 по киевскому времени. В результате «платежи с банковских карт могут не проходить», отметили в компании.
В свою очередь интернет-провайдер Tritel из оккупированного Симферополя предупредил пользователей о сбое в работе карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).
Впоследствии в системе платежных карт подтвердили DDoS-атаку на свою инфраструктуру, но заверили, что система работает в штатном режиме.
В Telegram произошел масштабный сбой
Отмечается, что популярный мессенджер не может подключиться к сети и поэтому пользователи потеряли возможность отправлять сообщения и размещать контент.
По информации аналитиков сервиса Downdetector, о проблемах с работой Telegram уже сообщили около 30 тыс. пользователей.
67% жалуются на проблемы с интернет-соединением;
30% - на проблемы с приложением;
2% - на проблемы при входе;
1% - на проблемы с отправкой сообщений.
Подчеркивается, что наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из США, однако проблемы с использованием приложения наблюдаются и в Украине.
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