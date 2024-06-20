РФ обвинила Украину в атаке на российскую платежную систему "Мир"

В сбое работы платежной системы РФ "Мир" обвинили IT-армию Украины

Об этом сообщила редакция издания Forbes в России. Издание якобы ссылается на данные сайта “Downdetector.su”, который отслеживает сообщения пользователей о сбоях в работе электронных сервисов.

По данным источников в двух российских компаниях в сфере кибербезопасности, причиной сбоя является DDoS-атака на российский финансовый сектор.

Информация Forbes

Атака 100%, причем это дело рук IT-армии Украины, – отметил собеседник в российской области информационной безопасности. Поделиться

Большинство жалоб (40%) поступает из Москвы и Подмосковья. О проблемах также сообщают пользователи в Петербурге и Ленинградской области (13%), Новосибирской (5%), Свердловской и Ростовской областях (по 3%).

У большинства пользователей (47%) возникают проблемы с переводами, осуществлением платежей и оплатой счетов.

О проблемах с проведением платежей предупреждают и участники финансового рынка России. Сервис "ЮKassa" сообщил, что сбой "на стороне НСПК" фиксируется с 10:02 по киевскому времени. В результате «платежи с банковских карт могут не проходить», отметили в компании.

В свою очередь интернет-провайдер Tritel из оккупированного Симферополя предупредил пользователей о сбое в работе карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).

Сегодня, 20 июня 2024 года, произошел сбой в работе НСПК — из-за этого платежи по банковским картам и через СБП могут не проходить, — сообщили в компании. Поделиться

Впоследствии в системе платежных карт подтвердили DDoS-атаку на свою инфраструктуру, но заверили, что система работает в штатном режиме.

В Telegram произошел масштабный сбой

Отмечается, что популярный мессенджер не может подключиться к сети и поэтому пользователи потеряли возможность отправлять сообщения и размещать контент.

По информации аналитиков сервиса Downdetector, о проблемах с работой Telegram уже сообщили около 30 тыс. пользователей.

67% жалуются на проблемы с интернет-соединением;

30% - на проблемы с приложением;

2% - на проблемы при входе;

1% - на проблемы с отправкой сообщений.

Подчеркивается, что наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из США, однако проблемы с использованием приложения наблюдаются и в Украине.