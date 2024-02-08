Кибератака ГУР на систему управления дронами РФ

Киберспециалисты ГУР МО Украины совершили очередную успешную операцию против российских оккупантов - по состоянию на 8 февраля 2024 года враг жалуется на массовый сбой программы управления дронами.

Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды боевых действий.

Фото: ГУР

ГУР отмечает, что программное обеспечение среди прочего позволяет вражеским операторам дронов:

настраивать пульты управления и создавать новые;

захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;

управлять дроном с компьютера (не через пульт).

Через веб-серверы указанный российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы «свой-чужой».

По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как «чужое» и отказывает россиянам в доступе.

Фото: ГУР

Без доступа к серверам, а следовательно, к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно. Поделиться

Разведчики отмечают, что сейчас россияне пытаются всячески решить проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления.

Кибератаки ГУР: что известно

30 января ГУР атаковало сервер Министерства обороны России, использовавшийся для спецсвязи. В результате кибератаки был прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.

24 января киберволонтеры из группы "BO Team" совершили атаку против российского дальневосточного (крупнейшего из трех) филиала научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".

Как отмечают в ГУР, десятки стратегических компаний РФ, работающих на "оборонку" и играющих ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, будут долго оставаться без критически важной информации и сервисов.