Киберспециалисты украинской разведки атаковали российскую программу управления дронами, произошел масштабный сбой.
Кибератака ГУР на систему управления дронами РФ
Киберспециалисты ГУР МО Украины совершили очередную успешную операцию против российских оккупантов - по состоянию на 8 февраля 2024 года враг жалуется на массовый сбой программы управления дронами.
Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды боевых действий.
ГУР отмечает, что программное обеспечение среди прочего позволяет вражеским операторам дронов:
настраивать пульты управления и создавать новые;
захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;
управлять дроном с компьютера (не через пульт).
Через веб-серверы указанный российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы «свой-чужой».
По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как «чужое» и отказывает россиянам в доступе.
Разведчики отмечают, что сейчас россияне пытаются всячески решить проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления.
Кибератаки ГУР: что известно
30 января ГУР атаковало сервер Министерства обороны России, использовавшийся для спецсвязи. В результате кибератаки был прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.
24 января киберволонтеры из группы "BO Team" совершили атаку против российского дальневосточного (крупнейшего из трех) филиала научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".
Как отмечают в ГУР, десятки стратегических компаний РФ, работающих на "оборонку" и играющих ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, будут долго оставаться без критически важной информации и сервисов.
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