Кібератака ГУР на систему керування дронами РФ

Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів ― станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами.

Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.

Фото: ГУР

ГУР зазначає, що програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:

налаштовувати пульти управління та створювати нові;

захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

Через веб-сервери вказаний російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».

За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє росіянам у доступі.

Фото: ГУР

Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе. Поширити

Розвідники зазначають, що зараз росіяни намагаються всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.

Кібератаки ГУР: що відомо

30 січня ГУР атакувало сервер Міністерства оборони Росії, що використовувався для спецзв'язку. Унаслідок кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися зазначеним розташованим у Москві сервером.

24 січня кіберволонтери з групи “BO Team” здійснили атаку проти російської далекосхідної (найбільшої з трьох) філії науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планета".

Як зазначають в ГУР, десятки стратегічних компаній РФ, які працюють на “оборонку” і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів.