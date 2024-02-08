Кіберфахівці української розвідки атакували російську програму керування дронами, стався масштабний збій.
Кібератака ГУР на систему керування дронами РФ
Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів ― станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами.
Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.
ГУР зазначає, що програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:
налаштовувати пульти управління та створювати нові;
захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;
керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).
Через веб-сервери вказаний російський проект перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».
За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє росіянам у доступі.
Розвідники зазначають, що зараз росіяни намагаються всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.
Кібератаки ГУР: що відомо
30 січня ГУР атакувало сервер Міністерства оборони Росії, що використовувався для спецзв'язку. Унаслідок кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися зазначеним розташованим у Москві сервером.
24 січня кіберволонтери з групи “BO Team” здійснили атаку проти російської далекосхідної (найбільшої з трьох) філії науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планета".
Як зазначають в ГУР, десятки стратегічних компаній РФ, які працюють на “оборонку” і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів.
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