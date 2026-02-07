Рятувальник Михайло Проценко загинув у Яготині під час ліквідації наслідків атаки РФ

7 лютого під час ліквідації наслідків російської атаки у Яготині Київської області загинув 30-річний рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Проценко.
Головні тези:
- Під час ліквідації наслідків російської атаки у Яготині загинув рятувальник Михайло Проценко.
- За словами голови ДСНС, Михайло Проценко був пожежником, що віддавався справі порятунку.
Загинув рятувальник Михайло Проценко
Про це повідомила ДСНС.
У Михайла залишилася дружина та 2 маленьких синів, — зазначив голова ДСНС Андрій Даник.
Також постраждав командир відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини майстер сержант 49-річний Сергій Хоботня. Зараз він перебуває під наглядом медиків.
