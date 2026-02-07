Рятувальник Михайло Проценко загинув у Яготині під час ліквідації наслідків атаки РФ
Рятувальник Михайло Проценко загинув у Яготині під час ліквідації наслідків атаки РФ

7 лютого під час ліквідації наслідків російської атаки у Яготині Київської області загинув 30-річний рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Проценко.

Головні тези:

  • Під час ліквідації наслідків російської атаки у Яготині загинув рятувальник Михайло Проценко.
  • За словами голови ДСНС, Михайло Проценко був пожежником, що віддавався справі порятунку.

Загинув рятувальник Михайло Проценко

Про це повідомила ДСНС.

Сьогодні, після чергового масованого російського обстрілу нашої країни, ми знову зазнали болісних втрат серед особового складу ДСНС. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки та гасіння масштабної пожежі складських будівель у м. Яготин на Київщині стався раптовий обвал конструкцій. Унаслідок цього загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області головний майстер-сержант 30-річний Михайло Проценко — наш побратим, людина честі й відданості справі порятунку.

У Михайла залишилася дружина та 2 маленьких синів, — зазначив голова ДСНС Андрій Даник.

Також постраждав командир відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини майстер сержант 49-річний Сергій Хоботня. Зараз він перебуває під наглядом медиків.

