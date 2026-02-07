Рятувальник Михайло Проценко загинув у Яготині під час ліквідації наслідків атаки РФ

Сьогодні, після чергового масованого російського обстрілу нашої країни, ми знову зазнали болісних втрат серед особового складу ДСНС. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки та гасіння масштабної пожежі складських будівель у м. Яготин на Київщині стався раптовий обвал конструкцій. Унаслідок цього загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області головний майстер-сержант 30-річний Михайло Проценко — наш побратим, людина честі й відданості справі порятунку.