Рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук загинув під час виконання аварійно-рятувальних робіт

Голова ДСНС України Андрій Даник офіційно підтвердив, що 25 січня під час виконання аварійно-рятувальних робіт на одному з об’єктів енергетики у Києві загинув Олександр Питайчук.
Головні тези:
- Голова ДСНС України закликає не забувати про жертовну працю рятувальників.
- Олександру Питайчук було лише 31 рік.
Родина ДСНС переживає трагічну втрату
Що важливо розуміти, Олександр Питайчук — рятувальник-верхолаз Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.
За словами Даника, українці не мають права забувати, що за кожним увімкненим у квартирі світильником стоїть праця таких, як Олександр.
Йдеться про важку ризикову роботу в диму, на висоті, у повітрі та під водою, під загрозою повторних атак, на межі людських можливостей.
