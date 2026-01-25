Рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук загинув під час виконання аварійно-рятувальних робіт
Категорія
Події
Дата публікації

Рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук загинув під час виконання аварійно-рятувальних робіт

ДСНС України
Родина ДСНС переживає трагічну втрату

Голова ДСНС України Андрій Даник офіційно підтвердив, що 25 січня під час виконання аварійно-рятувальних робіт на одному з об’єктів енергетики у Києві загинув Олександр Питайчук.

Головні тези:

  • Голова ДСНС України закликає не забувати про жертовну працю рятувальників.
  • Олександру Питайчук було лише 31 рік.

Що важливо розуміти, Олександр Питайчук — рятувальник-верхолаз Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Ми втратили людину, яка не просто виконувала свій обов’язок. Він працював між хаосом і нормальним життям містян, аби в будинках було світло і тепло, а у киян — надія, що все буде добре. Йому було лише 31 рік. Сміливий. Відважний. Щирий. Цілеспрямований. Людина, про яку друзі, рідні та колеги говорять лише добрі й теплі слова.

За словами Даника, українці не мають права забувати, що за кожним увімкненим у квартирі світильником стоїть праця таких, як Олександр.

Йдеться про важку ризикову роботу в диму, на висоті, у повітрі та під водою, під загрозою повторних атак, на межі людських можливостей.

Вони заходять туди, де небезпека ще не минула, щоб уберегти інших. Це болісне нагадування про ціну служби та відповідальність, яку щодня несуть рятувальники. Від імені всієї служби висловлюю щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого, — додав очільник ДСНС України.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

