Спасатель-верхолаз Александр Питайчук погиб во время выполнения аварийно-спасательных работ

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник официально подтвердил, что 25 января во время выполнения аварийно-спасательных работ на одном из объектов энергетики в Киеве погиб Александр Питайчук.
Главные тезисы
- Глава ГСЧС Украины призывает не забывать о жертвенном труде спасателей.
- Александру Питайчуку было всего 31 год.
Семья ГСЧС переживает трагическую потерю
Что важно понимать, Александр Питайчук — спасатель-верхолаз Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
По словам Даника, украинцы не имеют права забывать, что за каждым включенным в квартире светильником стоит работа таких, как Александр.
Речь идет о тяжелой рисковой работе в дыму, на высоте, в воздухе и под водой, под угрозой повторных атак, на грани человеческих возможностей.
