Спасатель-верхолаз Александр Питайчук погиб во время выполнения аварийно-спасательных работ
Спасатель-верхолаз Александр Питайчук погиб во время выполнения аварийно-спасательных работ

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник официально подтвердил, что 25 января во время выполнения аварийно-спасательных работ на одном из объектов энергетики в Киеве погиб Александр Питайчук.

Главные тезисы

  • Глава ГСЧС Украины призывает не забывать о жертвенном труде спасателей.
  • Александру Питайчуку было всего 31 год.

Семья ГСЧС переживает трагическую потерю

Что важно понимать, Александр Питайчук — спасатель-верхолаз Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Мы потеряли человека, который не просто выполнял свой долг. Он работал между хаосом и нормальной жизнью горожан, чтобы в домах было светло и тепло, а у киевлян — надежда, что все будет хорошо. Ему было всего 31 год. Смелый. Отважный. Откровенный. Целенаправленный. Человек, о котором друзья, родные и коллеги говорят только добрые и теплые слова.

Андрей Даник

Андрей Даник

Председатель ГСЧС Украины

По словам Даника, украинцы не имеют права забывать, что за каждым включенным в квартире светильником стоит работа таких, как Александр.

Речь идет о тяжелой рисковой работе в дыму, на высоте, в воздухе и под водой, под угрозой повторных атак, на грани человеческих возможностей.

Они заходят туда, где опасность еще не прошла, чтобы уберечь других. Это болезненное напоминание о цене службы и ответственности, которую каждый день несут спасатели. От имени всей службы выражаю искренние соболезнования семье, близким и собратьям погибшего, — добавил глава ГСЧС Украины.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

