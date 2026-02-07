Спасатель Михаил Проценко погиб в Яготине во время ликвидации последствий атаки РФ

Сегодня, после очередного массированного российского обстрела нашей страны, мы снова понесли болезненные потери среди личного состава ГСЧС. Во время ликвидации последствий вражеской атаки и тушения масштабного пожара складских зданий в Яготине на Киевщине произошел внезапный обвал конструкций. В результате погиб пожарный-спасатель 22 ГПРЧ ГУ ГСЧС Киевской области главный мастер-сержант 30-летний Михаил Проценко — наш собрат, человек чести и преданности делу спасения.