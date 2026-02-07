Спасатель Михаил Проценко погиб в Яготине во время ликвидации последствий атаки РФ

7 февраля во время ликвидации последствий российской атаки в Яготине в Киевской области погиб 30-летний спасатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Проценко.
- Михаил Проценко погиб во время ликвидации последствий атаки РФ в Яготине.
- Спасатель был пожарным, посвятившим себя делу спасения.
Погиб спасатель Михаил Проценко
Об этом сообщила ГСЧС.
У Михаила осталась жена и 2 маленьких сына, — отметил председатель ГСЧС Андрей Даник.
Также пострадал командир отделения 22 государственной пожарно-спасательной части мастер-сержант 49-летний Сергей Хоботня. Сейчас он находится под наблюдением медиков.
