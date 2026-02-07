Спасатель Михаил Проценко погиб в Яготине во время ликвидации последствий атаки РФ
Спасатель Михаил Проценко погиб в Яготине во время ликвидации последствий атаки РФ

7 февраля во время ликвидации последствий российской атаки в Яготине в Киевской области погиб 30-летний спасатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Проценко.

Главные тезисы

  • Михаил Проценко погиб во время ликвидации последствий атаки РФ в Яготине.
  • Спасатель был пожарным, посвятившим себя делу спасения.

Погиб спасатель Михаил Проценко

Об этом сообщила ГСЧС.

Сегодня, после очередного массированного российского обстрела нашей страны, мы снова понесли болезненные потери среди личного состава ГСЧС. Во время ликвидации последствий вражеской атаки и тушения масштабного пожара складских зданий в Яготине на Киевщине произошел внезапный обвал конструкций. В результате погиб пожарный-спасатель 22 ГПРЧ ГУ ГСЧС Киевской области главный мастер-сержант 30-летний Михаил Проценко — наш собрат, человек чести и преданности делу спасения.

У Михаила осталась жена и 2 маленьких сына, — отметил председатель ГСЧС Андрей Даник.

Также пострадал командир отделения 22 государственной пожарно-спасательной части мастер-сержант 49-летний Сергей Хоботня. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

