Рятувальники показали наслідки авіаудару РФ по Харкову — відео

Авіація РФ ударила керованими авіабомбами по двом цивільним підприємствам Харкова: одна людина загинула, 12 постраждали.
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Наслідки ворожих ударів по місту показали рятувальники.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
Сьогодні близько 16:00 ворожа авіація вдарила керованими авіабомбами по цивільному підприємстві міста Харкова. Унаслідок вибуху зруйновано дах виробничого цеху. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
За попередніми даними, 1 особа загинула та 12 постраждало.
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Харківська обласна прокуратура веде розслідування удару РФ по Харкову 27 травня.
За даними слідства, 27 травня орієнтовно о 16:15 зс рф завдали авіаудари по Харкову.
У Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів влучив у близько 20 м біля входу на територію фірми по виробництву солодощів. Другий — у виробниче приміщення підприємства, що займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.
Загинула жінка 47 років. Отримали поранення ще 11 людей. Загибла та постраждалі — працівники вищевказаних підприємств.
У Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини. Без постраждалих.
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