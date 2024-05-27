Рятувальники показали наслідки авіаудару РФ по Харкову — відео

Наслідки ворожих ударів по місту показали рятувальники.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Харківська обласна прокуратура веде розслідування удару РФ по Харкову 27 травня.

За процесуального керівництва Новобаварської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 травня орієнтовно о 16:15 зс рф завдали авіаудари по Харкову.

У Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів влучив у близько 20 м біля входу на територію фірми по виробництву солодощів. Другий — у виробниче приміщення підприємства, що займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.