Рятувальники показали наслідки авіаудару РФ по Харкову — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Рятувальники показали наслідки авіаудару РФ по Харкову — відео

ДСНС України
Харків

Авіація РФ ударила керованими авіабомбами по двом цивільним підприємствам Харкова: одна людина загинула, 12 постраждали.

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Наслідки ворожих ударів по місту показали рятувальники.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Сьогодні близько 16:00 ворожа авіація вдарила керованими авіабомбами по цивільному підприємстві міста Харкова. Унаслідок вибуху зруйновано дах виробничого цеху. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

За попередніми даними, 1 особа загинула та 12 постраждало.

Росія нанесла авіаудари по Харкову з Бєлгородської області

Харківська обласна прокуратура веде розслідування удару РФ по Харкову 27 травня.

За процесуального керівництва Новобаварської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 травня орієнтовно о 16:15 зс рф завдали авіаудари по Харкову.

У Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів влучив у близько 20 м біля входу на територію фірми по виробництву солодощів. Другий — у виробниче приміщення підприємства, що займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.

Загинула жінка 47 років. Отримали поранення ще 11 людей. Загибла та постраждалі — працівники вищевказаних підприємств.

У Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини. Без постраждалих.

Попередньо, ворог атакував місто трьома УМПБ Д-30 з території бєлгородської області рф.

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Олег Синєгубов / Харківська ОВА
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