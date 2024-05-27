Авіаудар РФ по Харкову. Кількість постраждалих збільшилася

Вдень 27 травня авіація РФ бомбила кілька районів Харкова КАБами. Стало відомо, що внаслідок терористичного акту РФ загинула жінка.

У Харкові 11 людей постраждало від ударів російськими КАБами

Оновлені дані про поранених надав о 16.59 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, пʼять постраждалих. Ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень.

Пізніше з’явилася інформація про важкопоранену жінку.

На цю хвилину вже 11 постраждалих, одна жінка у важкому стані.

На жаль, харків’янка від отриманих поранень померла.

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Росія скинула на Харків керовані авіабомби

Російська авіація знову бомбила Харків КАБами. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав удар по Харкову. Є загроза повторних пусків!

Синєгубов закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

А о 16.35 уточнив, що вже відомо про постраждалих від російського терористичного удару по місту.

Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередніми даними, четверо постраждалих. Інформація уточнюється. Поширити

Також “приліт” стався і в Шевченківському районі міста, проте, на щастя, поки що про поранених чи загиблих інформації не поступало.