Авіаудар РФ по Харкову. Кількість постраждалих збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудар РФ по Харкову. Кількість постраждалих збільшилася

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
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Вдень 27 травня авіація РФ бомбила кілька районів Харкова КАБами. Стало відомо, що внаслідок терористичного акту РФ загинула жінка. 

У Харкові 11 людей постраждало від ударів російськими КАБами

Оновлені дані про поранених надав о 16.59 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, пʼять постраждалих. Ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень.

Пізніше з’явилася інформація про важкопоранену жінку.

На цю хвилину вже 11 постраждалих, одна жінка у важкому стані.

На жаль, харків’янка від отриманих поранень померла.

Новина оновлюється…

Росія скинула на Харків керовані авіабомби

Російська авіація знову бомбила Харків КАБами. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

А о 16.35 уточнив, що вже відомо про постраждалих від російського терористичного удару по місту.

Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередніми даними, четверо постраждалих. Інформація уточнюється.

Також “приліт” стався і в Шевченківському районі міста, проте, на щастя, поки що про поранених чи загиблих інформації не поступало.

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