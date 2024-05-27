Авиаудар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Днем 27 мая авиация РФ бомбила несколько районов Харькова КАБами. Стало известно, что в результате террористического акта РФ погибла женщина.

В Харькове 11 человек пострадали от ударов российскими КАБами

Обновленные данные о раненых предоставил в 16:59 председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Предварительно пять пострадавших. Враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Есть разрушение производственных помещений.

Позже появилась информация о тяжелораненой женщине.

К этой минуте уже 11 пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии.

К сожалению, харьковчанка от полученных ранений скончалась.

Новость обновляется…

Россия сбросила на Харьков управляемые авиабомбы

Российская авиация снова бомбила Харьков КАБами. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

А в 16:35 уточнил, что уже известно о пострадавших от российского террористического удара по городу.

Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительным данным, четверо пострадавших. Информация уточняется.

Также прилет произошел и в Шевченковском районе города, однако, к счастью, пока о раненых или погибших информации не поступало.

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