Авиаудар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось

Днем 27 мая авиация РФ бомбила несколько районов Харькова КАБами. Стало известно, что в результате террористического акта РФ погибла женщина.

В Харькове 11 человек пострадали от ударов российскими КАБами

Обновленные данные о раненых предоставил в 16:59 председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Предварительно пять пострадавших. Враг ударил КАБом по гражданскому предприятию. Есть разрушение производственных помещений.

Позже появилась информация о тяжелораненой женщине.

К этой минуте уже 11 пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии.

К сожалению, харьковчанка от полученных ранений скончалась.

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Россия сбросила на Харьков управляемые авиабомбы

Российская авиация снова бомбила Харьков КАБами. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг нанес удар по Харькову. Есть угроза повторных запусков!

Синегубов призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

А в 16:35 уточнил, что уже известно о пострадавших от российского террористического удара по городу.

Оккупанты ударили по Холодногорскому району. По предварительным данным, четверо пострадавших. Информация уточняется. Поделиться

Также прилет произошел и в Шевченковском районе города, однако, к счастью, пока о раненых или погибших информации не поступало.