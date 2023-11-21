Рішення щодо початку переговорів з Україною щодо вступу у ЄС є мотивацією — Зеленський

Що відомо стосовно рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу у ЄС

Що стосується рішення у грудні. Я б хотів, щоб ми всі були дуже конкретними особливо в час війни в Україні та Європі. Хотілося б щоб звернули увагу що ми країна у війні. І для нас рішення у грудні - це мотиваційне рішення, мобілізаційне рішення, - зазначив Зеленський. Поширити

Він переконаний, що рішення щодо початку переговорів про вступ покликане допомогти українцям зберегти віру у справедливість та захист спільних із європейськими цінностей.

Це не значить що нам щось подарують. Ні. Є конкретика і сім рекомендацій, які ми повинні, якби нам складно не було, виконувати. І ми маємо прогрес на шляху виконання всіх рекомендацій. Ми виконаємо всі сім рекомендацій. На сьогодні ми готові, - попереджає Зеленський. Поширити

Зеленський щодо проблем із Угорщиною

Президент підкреслив, що наразі Україні важливо виконати всі рекомендації Єврокомісії на шляху до членства у ЄС, а заяви керівництва Угорщини стосовно цього не можна вважати не вирішуваною проблемою.

Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей, - зазначив глава держави. Поширити

Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС.