Рішення щодо початку переговорів з Україною щодо вступу у ЄС є мотивацією — Зеленський
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Рішення щодо початку переговорів з Україною щодо вступу у ЄС є мотивацією — Зеленський

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, рішення Брюсселя щодо початку переговорів відносно вступу України до ЄС покликані мотивувати українців. 

Що відомо стосовно рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу у ЄС

Що стосується рішення у грудні. Я б хотів, щоб ми всі були дуже конкретними особливо в час війни в Україні та Європі. Хотілося б щоб звернули увагу що ми країна у війні. І для нас рішення у грудні - це мотиваційне рішення, мобілізаційне рішення, - зазначив Зеленський.

Він переконаний, що рішення щодо початку переговорів про вступ покликане допомогти українцям зберегти віру у справедливість та захист спільних із європейськими цінностей.

Це не значить що нам щось подарують. Ні. Є конкретика і сім рекомендацій, які ми повинні, якби нам складно не було, виконувати. І ми маємо прогрес на шляху виконання всіх рекомендацій. Ми виконаємо всі сім рекомендацій. На сьогодні ми готові, - попереджає Зеленський.

Зеленський щодо проблем із Угорщиною

Президент підкреслив, що наразі Україні важливо виконати всі рекомендації Єврокомісії на шляху до членства у ЄС, а заяви керівництва Угорщини стосовно цього не можна вважати не вирішуваною проблемою.

Ще немає проблеми глобальної. Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто, залежить від багатьох речей, - зазначив глава держави.

Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС.

Найголовніше нам себе вести як люди й виконувати все на тому шляху, який заплановано. Є 7 рекомендацій. Ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що "Україна щось не виконала, - підкреслив президент.

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