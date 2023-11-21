Рішення щодо початку переговорів з Україною щодо вступу у ЄС є мотивацією — Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, рішення Брюсселя щодо початку переговорів відносно вступу України до ЄС покликані мотивувати українців.
Що відомо стосовно рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу у ЄС
Він переконаний, що рішення щодо початку переговорів про вступ покликане допомогти українцям зберегти віру у справедливість та захист спільних із європейськими цінностей.
Зеленський щодо проблем із Угорщиною
Президент підкреслив, що наразі Україні важливо виконати всі рекомендації Єврокомісії на шляху до членства у ЄС, а заяви керівництва Угорщини стосовно цього не можна вважати не вирішуваною проблемою.
Таким чином Зеленський прокоментував питання стосовно Угорщини, яка може блокувати початок переговорів для вступу України в ЄС.
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