Решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС является мотивацией — Зеленский
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Решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС является мотивацией — Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, решения Брюсселя о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС призваны мотивировать украинцев.

Что известно о решении о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Что касается решения в декабре. Я бы хотел, чтобы мы все были очень конкретными, особенно во время войны в Украине и Европе. Хотелось бы обратить внимание на то, что мы страна в войне. И для нас решение в декабре – это мотивационное решение, мобилизационное решение, – отметил Зеленский.

Он убежден, что решение о начале переговоров о вступлении призвано помочь украинцам сохранить веру в справедливость и защиту общих с европейскими ценностями.

Это не значит, что нам что-то подарят. Нет. Есть конкретика и семь рекомендаций, которые мы должны выполнять, если бы нам сложно не было. И мы имеем прогресс для выполнения всех рекомендаций. Мы выполним все семь рекомендаций. На сегодняшний день мы готовы, - предупреждает Зеленский.

Зеленский по поводу проблем с Венгрией

Президент подчеркнул, что в настоящее время Украине важно выполнить все рекомендации Еврокомиссии на пути к членству в ЕС, а заявления руководства Венгрии по этому поводу нельзя считать не решаемой проблемой.

Пока нет проблемы глобальной. Я считаю, что слоном в комнате может быть кто-либо, зависит от многих вещей, - отметил глава государства.

Таким образом, Зеленский прокомментировал вопрос относительно Венгрии, которая может блокировать начало переговоров для вступления Украины в ЕС.

Самое главное нам вести себя как люди и выполнять все на том пути, который запланирован. Есть 7 советов. Мы должны их полностью сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов, никаких возможностей сказать, что Украина что-то не выполнила, - подчеркнул президент.

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