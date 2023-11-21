Решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС является мотивацией — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, решения Брюсселя о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС призваны мотивировать украинцев.
Что известно о решении о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
Он убежден, что решение о начале переговоров о вступлении призвано помочь украинцам сохранить веру в справедливость и защиту общих с европейскими ценностями.
Зеленский по поводу проблем с Венгрией
Президент подчеркнул, что в настоящее время Украине важно выполнить все рекомендации Еврокомиссии на пути к членству в ЕС, а заявления руководства Венгрии по этому поводу нельзя считать не решаемой проблемой.
Таким образом, Зеленский прокомментировал вопрос относительно Венгрии, которая может блокировать начало переговоров для вступления Украины в ЕС.
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