Решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС является мотивацией — Зеленский

Что известно о решении о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Что касается решения в декабре. Я бы хотел, чтобы мы все были очень конкретными, особенно во время войны в Украине и Европе. Хотелось бы обратить внимание на то, что мы страна в войне. И для нас решение в декабре – это мотивационное решение, мобилизационное решение, – отметил Зеленский. Поделиться

Он убежден, что решение о начале переговоров о вступлении призвано помочь украинцам сохранить веру в справедливость и защиту общих с европейскими ценностями.

Это не значит, что нам что-то подарят. Нет. Есть конкретика и семь рекомендаций, которые мы должны выполнять, если бы нам сложно не было. И мы имеем прогресс для выполнения всех рекомендаций. Мы выполним все семь рекомендаций. На сегодняшний день мы готовы, - предупреждает Зеленский. Поделиться

Зеленский по поводу проблем с Венгрией

Президент подчеркнул, что в настоящее время Украине важно выполнить все рекомендации Еврокомиссии на пути к членству в ЕС, а заявления руководства Венгрии по этому поводу нельзя считать не решаемой проблемой.

Пока нет проблемы глобальной. Я считаю, что слоном в комнате может быть кто-либо, зависит от многих вещей, - отметил глава государства. Поделиться

Таким образом, Зеленский прокомментировал вопрос относительно Венгрии, которая может блокировать начало переговоров для вступления Украины в ЕС.