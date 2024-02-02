Рішення щодо звільнення Залужного немає – Данілов

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, станом на 2 лютого немає ні документа, ні рішення щодо звільнення головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Чому не завжди варто вірити навіть авторитетним західним ЗМІ

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав поширену авторитетними західними виданнями інформацію про наміри звільнити Валерія Залужного з поста головкома ЗСУ інформаційними хвилями.

Документа про відставку головнокомандувача на сьогоднішній день немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити, - зазначив Данілов. Поширити

За його словами, у РНБО звертають увагу виключно на офіційні заяви, а не на чиїсь думки або припущення.

Секретар РНБО підкреслив, що поки не було оприлюднено офіційний документ, не варто дестабілізувати ситуацію у суспільстві та серед військових.

Данілов пояснив, що навіть авторитетні західні видання можуть поширювати інформацію, яка не має відношення до реальності.

Я свідомий про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося, - зазначає секретар РНБО. Поширити

Він нагадав, що у сучасному світі ведуть війни не тільки за допомогою зброї та живої сили, а ще й через вплив в інформаційному полі.

Вкиди різних даних тривають 24 години на добу, вони здатні потужно вплинути на наш розум, - пояснює Данілов. Поширити

Данілов Путіну щодо демілітаризованої зони

Секретар РНБО у відповідь на заяву кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна стосовно необхідності створення демілітаризованої зони між Україною та РФ зазначив, що така зона буде, однак виключно на території РФ.

Путін заявив про наміри відсунення української артилерії якомога далі від лінії фронту.

Диктатор наголосив на ідеї "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, зазначивши, що "ця лінія має бути на такому віддаленні від нашої території, щоб уникнути ударів ЗСУ".

Данілов підкреслив, що українські військові обов’язково посунуть цю демілітаризовану зону до Москви та Санкт-Петербурга.

Єдине, де вони там зможуть квакати, – це не ближче Урала. Повірте, так обов’язково буде. Тому що відповідь цивілізованого світу на ті злочини, які вчиняють ті терористи на чолі із сучасним Гітлером на прізвище Путін – вони не будуть безкарними, вони обов’язково нестимуть за це відповідальність, - попередив Данілов. Поширити

Він додав, що "демілітаризована зона" проходитиме "зовсім по інших меридіанах і паралелях", і "це буде точно територія РФ, а не України".