Решения об увольнении Залужного нет – Данилов

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, по состоянию на 2 февраля нет ни документа, ни решения об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.

Почему не всегда стоит верить даже авторитетным западным СМИ

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал распространенную авторитетными западными изданиями информацию о намерениях уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ информационными волнами.

Документа об отставке главнокомандующего на сегодняшний день нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить, – отметил Данилов. Поделиться

По его словам, в СНБО обращают внимание исключительно на официальные заявления, а не на чьи-либо мнения или предположения.

Секретарь СНБО подчеркнул, что пока не был обнародован официальный документ, не стоит дестабилизировать ситуацию в обществе и военных.

Данилов пояснил, что даже авторитетные западные издания могут распространять информацию, не имеющую отношения к реальности.

Я осознаю о чем я рассказываю. Иногда людям приписывают то, что не происходило, – отмечает секретарь СНБО. Поделиться

Он напомнил, что в современном мире ведут войны не только с помощью оружия и живой силы, но и из-за влияния в информационном поле.

Вбросы разных данных продолжаются 24 часа в сутки, они способны мощно повлиять на наш разум, – объясняет Данилов. Поделиться

Данилов Путину по демилитаризованной зоне

Секретарь СНБО в ответ на заявление кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина о необходимости создания демилитаризованной зоны между Украиной и РФ отметил, что такая зона будет, однако, исключительно на территории РФ.

Путин заявил о намерениях отодвинуть украинскую артиллерию как можно дальше от линии фронта.

Диктатор отметил идеи "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, отметив, что "эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, чтобы избежать ударов ВСУ".

Данилов подчеркнул, что украинские военные обязательно сдвинут эту демилитаризованную зону в Москву и Санкт-Петербург.

Единственное, где они там смогут квакать – это не ближе Урала. Поверьте, так непременно будет. Потому что ответ цивилизованного мира на те преступления, которые совершают террористы во главе с современным Гитлером по фамилии Путин – они не будут безнаказанными, они обязательно будут нести за это ответственность, - предупредил Данилов. Поделиться

Он добавил, что "демилитаризованная зона" будет проходить "совсем по другим меридианам и параллелям", и "это будет точно территория РФ, а не Украины".