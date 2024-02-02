Решения об увольнении Залужного нет – Данилов

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, по состоянию на 2 февраля нет ни документа, ни решения об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.
Почему не всегда стоит верить даже авторитетным западным СМИ
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал распространенную авторитетными западными изданиями информацию о намерениях уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ информационными волнами.
По его словам, в СНБО обращают внимание исключительно на официальные заявления, а не на чьи-либо мнения или предположения.
Секретарь СНБО подчеркнул, что пока не был обнародован официальный документ, не стоит дестабилизировать ситуацию в обществе и военных.
Данилов пояснил, что даже авторитетные западные издания могут распространять информацию, не имеющую отношения к реальности.
Он напомнил, что в современном мире ведут войны не только с помощью оружия и живой силы, но и из-за влияния в информационном поле.
Данилов Путину по демилитаризованной зоне
Секретарь СНБО в ответ на заявление кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина о необходимости создания демилитаризованной зоны между Украиной и РФ отметил, что такая зона будет, однако, исключительно на территории РФ.
Путин заявил о намерениях отодвинуть украинскую артиллерию как можно дальше от линии фронта.
Диктатор отметил идеи "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, отметив, что "эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, чтобы избежать ударов ВСУ".
Данилов подчеркнул, что украинские военные обязательно сдвинут эту демилитаризованную зону в Москву и Санкт-Петербург.
Он добавил, что "демилитаризованная зона" будет проходить "совсем по другим меридианам и параллелям", и "это будет точно территория РФ, а не Украины".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-