Ріст цін на автогаз в Україні. У Раді озвучили новий прогноз

Член Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко пояснив, чого українцям очікувати у грудні від цін на автогаз.
Що спровокувало ріст цін на автогаз в Україні
Згідно з останніми даними, через польський кордон автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу.
Останні події стали причиною того, що ціни стрімко полетіли вгору.
За словами Олексія Устенка, ринок торгівлі всіма видами пального не дуже високомаржинальний. А тому ціна може піти як вверх, так і вниз.
Він також звернув увагу на те, що ще 10 – 15% газу везли з країн Балтії, які також не можуть заїхати через Польщу.
Варто також звернути увагу на те, що протягом останнього тижня гуртова ціна на скраплений газ знизилася на 10%.
Українська влада усвідомлює, що блокада польських перевізників може тривати ще довго, тому розглядає варіант з імпортом газу з Румунії та інших країн Європи.
Олексій Устенко прогнозує, що протягом поточного місяця ціна на автомобільний газ буде поступово падати.
Які наразі ціни на автогаз на українських АЗС
У середньому за останні два дні автогаз впав у ціні на 9 копійок, до 36,65 гривні за літр.
на станціях мережі Motto ціна знизилася на 1,5 гривні – до 36,48 гривні за літр;
на 1 гривню опустила ціну Mango – до 35,59 гривні за літр;
на 50 копійок ціни зменшили Luxwen, U.GO, Marshal, KLO, "Кворум" і "Авантаж 7" – до 35,99 гривні за літр, 35,86 гривні за літр, 35,5 гривень за літр, 35,49 гривні за літр, 33,95 гривні за літр відповідно;
також експерти фіксують зниження ціни на ОККО, VostokGaz і "БРСМ-Нафта".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-