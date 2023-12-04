Ріст цін на автогаз в Україні. У Раді озвучили новий прогноз
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ріст цін на автогаз в Україні. У Раді озвучили новий прогноз

автогаз
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Член Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко пояснив, чого українцям очікувати у грудні від цін на автогаз.
 

Що спровокувало ріст цін на автогаз в Україні

Згідно з останніми даними, через польський кордон автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу.

Останні події стали причиною того, що ціни стрімко полетіли вгору.

За словами Олексія Устенка, ринок торгівлі всіма видами пального не дуже високомаржинальний. А тому ціна може піти як вверх, так і вниз.

Він також звернув увагу на те, що ще 10 – 15% газу везли з країн Балтії, які також не можуть заїхати через Польщу.

Тому цей обсяг завозили через Словаччину або Румунію кружним шляхом. Але там також були черги на кордонах. З Румунії не відвантажували газ з Галацу через шторм в Чорному морі. Також виникла проблема з газом з Америки, який прийшов без паспорту походження, через що він затримався на митниці. Ряд таких факторів призвів до того, що був дефіцит і ціна піднялася вгору, - пояснив депутат.

Ріст ціни на автогаз
Фото: скриншот

Варто також звернути увагу на те, що протягом останнього тижня гуртова ціна на скраплений газ знизилася на 10%.

Українська влада усвідомлює, що блокада польських перевізників може тривати ще довго, тому розглядає варіант з імпортом газу з Румунії та інших країн Європи.

Олексій Устенко прогнозує, що протягом поточного місяця ціна на автомобільний газ буде поступово падати.

Які наразі ціни на автогаз на українських АЗС

У середньому за останні два дні автогаз впав у ціні на 9 копійок, до 36,65 гривні за літр.

  • на станціях мережі Motto ціна знизилася на 1,5 гривні – до 36,48 гривні за літр;

  • на 1 гривню опустила ціну Mango – до 35,59 гривні за літр;

  • на 50 копійок ціни зменшили Luxwen, U.GO, Marshal, KLO, "Кворум" і "Авантаж 7" – до 35,99 гривні за літр, 35,86 гривні за літр, 35,5 гривень за літр, 35,49 гривні за літр, 33,95 гривні за літр відповідно;

  • також експерти фіксують зниження ціни на ОККО, VostokGaz і "БРСМ-Нафта".

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