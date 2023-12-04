Рост цен на автогаз в Украине. В Раде озвучили новый прогноз

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко объяснил, чего ждать украинцам в декабре от цен на автогаз.

Что спровоцировало рост цен на автогаз в Украине

Согласно последним данным, через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа.

Последние события, связанные с блокадой польскими перевозчиками угранской границы, стали причиной того, что цены стремительно полетели вверх.

По словам Алексея Устенко, рынок торговли всеми видами горючего не очень высокомаржинальный. Поэтому цена может пойти как вверх, так и вниз.

Он также обратил внимание на то, что еще 10-15% газа везли из стран Балтии, которые также не могут заехать через Польшу.

Поэтому этот объем завозили через Словакию или Румынию. Но там тоже были очереди на границах. Из Румынии не отгружали газ из Галаца из-за шторма в Черном море. Также возникла проблема с газом из Америки, пришедшим без паспорта происхождения, из-за чего он задержался на таможне. Ряд таких факторов привел к тому, что был дефицит и цена поднялась вверх, – объяснил депутат. Поделиться

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Следует также обратить внимание на то, что за последнюю неделю оптовая цена на сжиженный газ снизилась на 10%.

Украинские власти осознают, что блокада польских перевозчиков может продолжаться еще долго, поэтому рассматривает вариант с импортом газа из Румынии и других стран Европы.

Алексей Устенко прогнозирует, что в течение месяца цена на автомобильный газ будет постепенно падать.

Какие сейчас цены на автогаз на украинских АЗС

В среднем за последние два дня автогаз упал в цене на 9 копеек до 36,65 гривны за литр.