"Рівень делегації РФ схожий на бутафорський". Зеленський в Анкарі оцінив можливість переговорів
Категорія
Україна
Дата публікації

"Рівень делегації РФ схожий на бутафорський". Зеленський в Анкарі оцінив можливість переговорів

Володимир Зеленський
Зеленский

Володимир Зеленський близько полудня 15 травня прибув до Туреччини на зустріч з президентом Ердоганом. Президент України зробив коротку заяву щодо майбутніх перемовин з Росією.

Головні тези:

  • Зеленський висловив подяку президенту Туреччини за можливість прямих перемовин з делегацією у місті Анкарі.
  • Президент підтвердив намір провести зустріч із президентом Ердоганом та важливою делегацією Туреччини.
  • Зеленський висловив сумніви у рівні делегації РФ, порівнявши його з бутафорським, та зазначив необхідність розуміння умов для майбутніх кроків.

Рівень делегації РФ є бутафорським — Зеленський

Передусім хочу подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі, за можливість прямих перемовин тут, в Анкарі, — заявив Зеленський.

Президент підтвердив, що спочатку проведе зустріч з президентом Ердоганом та усією широкою делегацією Туреччини. Він також висловив сподівання, що делегація США, як і України, на перемовинах також буде представлена на високому рівні.

Але рівень руськіх поки що мені офіційно не відомий. Але з того, що ми бачимо, це більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити і які будуть наші подальші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, що в нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень у російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони самі щось приймати. Тому що нам всім відомо хто в Росії приймає рішення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Раніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що нелегітимний президент Росії не приїде на перемовини з Україною до Туреччини.

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