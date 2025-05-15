"Рівень делегації РФ схожий на бутафорський". Зеленський в Анкарі оцінив можливість переговорів

Рівень делегації РФ є бутафорським — Зеленський

Передусім хочу подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі, за можливість прямих перемовин тут, в Анкарі, — заявив Зеленський.

Президент підтвердив, що спочатку проведе зустріч з президентом Ердоганом та усією широкою делегацією Туреччини. Він також висловив сподівання, що делегація США, як і України, на перемовинах також буде представлена на високому рівні.

Але рівень руськіх поки що мені офіційно не відомий. Але з того, що ми бачимо, це більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити і які будуть наші подальші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, що в нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень у російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони самі щось приймати. Тому що нам всім відомо хто в Росії приймає рішення. Володимир Зеленський Президент України

Раніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що нелегітимний президент Росії не приїде на перемовини з Україною до Туреччини.