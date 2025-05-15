"Рівень делегації РФ схожий на бутафорський". Зеленський в Анкарі оцінив можливість переговорів

Володимир Зеленський близько полудня 15 травня прибув до Туреччини на зустріч з президентом Ердоганом. Президент України зробив коротку заяву щодо майбутніх перемовин з Росією.
Головні тези:
- Зеленський висловив подяку президенту Туреччини за можливість прямих перемовин з делегацією у місті Анкарі.
- Президент підтвердив намір провести зустріч із президентом Ердоганом та важливою делегацією Туреччини.
- Зеленський висловив сумніви у рівні делегації РФ, порівнявши його з бутафорським, та зазначив необхідність розуміння умов для майбутніх кроків.
Рівень делегації РФ є бутафорським — Зеленський
Передусім хочу подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі, за можливість прямих перемовин тут, в Анкарі, — заявив Зеленський.
Президент підтвердив, що спочатку проведе зустріч з президентом Ердоганом та усією широкою делегацією Туреччини. Він також висловив сподівання, що делегація США, як і України, на перемовинах також буде представлена на високому рівні.
Раніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що нелегітимний президент Росії не приїде на перемовини з Україною до Туреччини.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-