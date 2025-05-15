"Уровень делегации РФ похож на бутафорский". Зеленский в Анкаре оценил возможность переговоров

Владимир Зеленский около полудня 15 мая прибыл в Турцию на встречу с президентом Эрдоганом. Президент Украины сделал короткое заявление по поводу предстоящих переговоров с Россией.

Уровень делегации РФ является бутафорским — Зеленский

Прежде всего, хочу поблагодарить президента Эрдогана за организацию встречи, за возможность прямых переговоров здесь, в Анкаре, — заявил Зеленский.

Президент подтвердил, что сначала проведет встречу с президентом Эрдоганом и всей обширной делегацией Турции. Он также выразил надежду на то, что делегация США, как и Украины, на переговорах также будет представлена на высоком уровне.

Но уровень русских пока мне не известен. Но по тому, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. способны они сами что-то принимать. Потому что нам всем известно кто в России принимает решение. Владимир Зеленский Президент Украины

Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявил, что нелегитимный президент России не приедет на переговоры с Украиной в Турцию.