"Уровень делегации РФ похож на бутафорский". Зеленский в Анкаре оценил возможность переговоров

Владимир Зеленский около полудня 15 мая прибыл в Турцию на встречу с президентом Эрдоганом. Президент Украины сделал короткое заявление по поводу предстоящих переговоров с Россией.
Главные тезисы
- Зеленский выразил сомнения в уровне делегации РФ, сравнив его с бутафорским, и подчеркнул важность понимания условий для будущих переговоров.
- Президент Украины поблагодарил президента Турции за возможность прямых переговоров и выразил надежду на высокий уровень представительства со стороны США и Украины.
Уровень делегации РФ является бутафорским — Зеленский
Прежде всего, хочу поблагодарить президента Эрдогана за организацию встречи, за возможность прямых переговоров здесь, в Анкаре, — заявил Зеленский.
Президент подтвердил, что сначала проведет встречу с президентом Эрдоганом и всей обширной делегацией Турции. Он также выразил надежду на то, что делегация США, как и Украины, на переговорах также будет представлена на высоком уровне.
Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявил, что нелегитимный президент России не приедет на переговоры с Украиной в Турцию.
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