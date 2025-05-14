Украина готова к любым форматам переговоров в Турции — Зеленский

Мы не боимся встреч в Турции —Зеленский

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Но все боевые действия — это не наш выбор. Это наша оборона — оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне — почему она началась, почему она продолжается — все эти ответы в Москве. Когда война закончится, зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра — в Турции. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, сегодня также прошли совещания по формату в Турции.

Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги следует делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может… Сейчас все это решается.

Зеленский отметил, что сегодня были доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу ситуации на фронте.

Особенно тяжелы Покровское направление, другие направления в Донецкой области. Продолжаем наши активные действия на Курщине и Белгородской области — защищаем превентивно украинское приграничье. Поделиться

Ранее Президент Зеленский рассказал, что в случае переговоров 15 мая в Турции с российским диктатором будет говорить о полном прекращении огня и обмене всех пленных.