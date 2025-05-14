Украина готова к любым форматам переговоров в Турции — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готово к любому формату переговоров в Турции завтра, 15 мая.
Главные тезисы
- Украина готова к любым форматам переговоров в Турции по урегулированию конфликта с Россией.
- Президент Зеленский планирует обсудить с российским диктатором полное прекращение огня и обмен пленными на переговорах.
- Украина активно защищает территорию и готова к действиям обороны против оккупанта.
Мы не боимся встреч в Турции —Зеленский
Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
По его словам, сегодня также прошли совещания по формату в Турции.
Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги следует делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может… Сейчас все это решается.
Зеленский отметил, что сегодня были доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу ситуации на фронте.
Ранее Президент Зеленский рассказал, что в случае переговоров 15 мая в Турции с российским диктатором будет говорить о полном прекращении огня и обмене всех пленных.
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