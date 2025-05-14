Украина готова к любым форматам переговоров в Турции — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина готова к любым форматам переговоров в Турции — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готово к любому формату переговоров в Турции завтра, 15 мая.

Главные тезисы

  • Украина готова к любым форматам переговоров в Турции по урегулированию конфликта с Россией.
  • Президент Зеленский планирует обсудить с российским диктатором полное прекращение огня и обмен пленными на переговорах.
  • Украина активно защищает территорию и готова к действиям обороны против оккупанта.

Мы не боимся встреч в Турции —Зеленский

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Но все боевые действия — это не наш выбор. Это наша оборона — оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне — почему она началась, почему она продолжается — все эти ответы в Москве. Когда война закончится, зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра — в Турции.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, сегодня также прошли совещания по формату в Турции.

Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги следует делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может… Сейчас все это решается.

Зеленский отметил, что сегодня были доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу ситуации на фронте.

Особенно тяжелы Покровское направление, другие направления в Донецкой области. Продолжаем наши активные действия на Курщине и Белгородской области — защищаем превентивно украинское приграничье.

Ранее Президент Зеленский рассказал, что в случае переговоров 15 мая в Турции с российским диктатором будет говорить о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

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