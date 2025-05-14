Україна готова до будь-яких форматів переговорів у Туреччині — Зеленський

Ми не боїмося зустрічей у Туреччині — Зеленський

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Але всі бойові дії — це не наш вибір. Це наша оборона — оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну — чому вона почалась, чому вона триває — усі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра — у Туреччині. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, сьогодні також відбулися наради щодо формату в Туреччині.

Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується.

Зеленський зауважив, що сьогодні були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Наразі щодобово фіксують більше сотні боїв.

Особливо важкі Покровський напрямок, інші напрямки на Донеччині. Продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області — захищаємо превентивно українське прикордоння. Поширити

Раніше Президент Зеленський розповів, що у разі перемовин 15 травня у Туреччині із російським диктатором буде говорити про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.