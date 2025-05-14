Україна готова до будь-яких форматів переговорів у Туреччині — Зеленський
Категорія
Україна
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Україна готова до будь-яких форматів переговорів у Туреччині — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готова до будь-якого формату перемовин у Туреччині завтра, 15 травня.

Головні тези:

  • Україна готова до будь-яких форматів переговорів у Туреччині та не боїться зустрічей, заявив президент Зеленський.
  • Становлення миру та врегулювання конфлікту залежить від світу, але Україна готова до активних дій для захисту території.
  • Президент Зеленський планує обговорити з російським диктатором повне припинення вогню та обмін полоненими у разі перемовин в Туреччині.

Ми не боїмося зустрічей у Туреччині — Зеленський

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Але всі бойові дії — це не наш вибір. Це наша оборона — оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну — чому вона почалась, чому вона триває — усі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра — у Туреччині.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, сьогодні також відбулися наради щодо формату в Туреччині.

Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується.

Зеленський зауважив, що сьогодні були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Наразі щодобово фіксують більше сотні боїв.

Особливо важкі Покровський напрямок, інші напрямки на Донеччині. Продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області — захищаємо превентивно українське прикордоння.

Раніше Президент Зеленський розповів, що у разі перемовин 15 травня у Туреччині із російським диктатором буде говорити про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.

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