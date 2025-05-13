Зеленський розкрив головну тему переговорів з Путіним

За словами українського лідера Володимира Зеленського, якщо російський диктатор Володимир Путін все ж прибуде 15 травня на переговори у Стамбул, то вони будуть обговорювати припинення вогню як перший крок до завершення загарбницької війни РФ проти України.

Зеленський готовий до розмови з Путіним

Як зазначив глава держави, він та його команда дійсно зроблять все можливе, щоб ця зустріч відбулася.

Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись. І тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятися про припинення вогню. Бо тільки він це вирішує. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, якщо під час переговорів російський диктатор продемонструє готовність до безумовного припинення вогню — це відкриє шлях до більш детальних перемовин щодо остаточного завершення війни.

Володимир Зеленський плекає надію, що до його перемовин з Путіним все-таки приєднається президент США Дональд Трамп.