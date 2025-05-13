Зеленський розкрив головну тему переговорів з Путіним
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Зеленський розкрив головну тему переговорів з Путіним

Володимир Зеленський
Зеленський готовий до розмови з Путіним
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За словами українського лідера Володимира Зеленського, якщо російський диктатор Володимир Путін все ж прибуде 15 травня на переговори у Стамбул, то вони будуть обговорювати припинення вогню як перший крок до завершення загарбницької війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Зеленський заявив, що дуже розраховує на участь президента США у перемовинах з Путіним.
  • Саме Трамп може змусити російського диктатора прилетіти у Стамбул.

Зеленський готовий до розмови з Путіним

Як зазначив глава держави, він та його команда дійсно зроблять все можливе, щоб ця зустріч відбулася.

Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись. І тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятися про припинення вогню. Бо тільки він це вирішує.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання українського лідера, якщо під час переговорів російський диктатор продемонструє готовність до безумовного припинення вогню — це відкриє шлях до більш детальних перемовин щодо остаточного завершення війни.

Володимир Зеленський плекає надію, що до його перемовин з Путіним все-таки приєднається президент США Дональд Трамп.

Ми запропонували президенту Трампу доєднатись. Я не знаю рішення президента Сполучених Штатів Америки, але в будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це б мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів, — вважає Зеленський.

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