Зеленський розкрив головну тему переговорів з Путіним

За словами українського лідера Володимира Зеленського, якщо російський диктатор Володимир Путін все ж прибуде 15 травня на переговори у Стамбул, то вони будуть обговорювати припинення вогню як перший крок до завершення загарбницької війни РФ проти України.
Головні тези:
- Зеленський заявив, що дуже розраховує на участь президента США у перемовинах з Путіним.
- Саме Трамп може змусити російського диктатора прилетіти у Стамбул.
Зеленський готовий до розмови з Путіним
Як зазначив глава держави, він та його команда дійсно зроблять все можливе, щоб ця зустріч відбулася.
На переконання українського лідера, якщо під час переговорів російський диктатор продемонструє готовність до безумовного припинення вогню — це відкриє шлях до більш детальних перемовин щодо остаточного завершення війни.
Володимир Зеленський плекає надію, що до його перемовин з Путіним все-таки приєднається президент США Дональд Трамп.
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