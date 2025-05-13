Зеленский раскрыл главную тему переговоров с Путиным

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, если российский диктатор Владимир Путин все же прибудет 15 мая на переговоры в Стамбул, они будут обсуждать прекращение огня как первый шаг к завершению захватнической войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Зеленский заявил, что очень рассчитывает на участие президента США в переговорах с Путиным.
- Именно Трамп может заставить российского диктатора прилететь в Стамбул.
Зеленский готов к разговору с Путиным
Как отметил глава государства, он и его команда действительно сделают все возможное, чтобы эта встреча состоялась.
По убеждению украинского лидера, если во время переговоров российский диктатор продемонстрирует готовность к безусловному прекращению огня, это откроет путь к более детальным переговорам для окончательного завершения войны.
Владимир Зеленский питает надежду, что к его переговорам с Путиным все-таки присоединится президент США Дональд Трамп.
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