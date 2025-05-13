Зеленский раскрыл главную тему переговоров с Путиным
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Зеленский раскрыл главную тему переговоров с Путиным

Владимир Зеленский
Зеленский готов к разговору с Путиным
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По словам украинского лидера Владимира Зеленского, если российский диктатор Владимир Путин все же прибудет 15 мая на переговоры в Стамбул, они будут обсуждать прекращение огня как первый шаг к завершению захватнической войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Зеленский заявил, что очень рассчитывает на участие президента США в переговорах с Путиным.
  • Именно Трамп может заставить российского диктатора прилететь в Стамбул.

Зеленский готов к разговору с Путиным

Как отметил глава государства, он и его команда действительно сделают все возможное, чтобы эта встреча состоялась.

Если Путин действительно готов не только в медиа, но и в реальной жизни встречаться. И тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Ибо именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Поскольку только он это решает.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению украинского лидера, если во время переговоров российский диктатор продемонстрирует готовность к безусловному прекращению огня, это откроет путь к более детальным переговорам для окончательного завершения войны.

Владимир Зеленский питает надежду, что к его переговорам с Путиным все-таки присоединится президент США Дональд Трамп.

Мы предложили президенту Трампа присоединиться. Я не знаю решения президента Соединенных Штатов Америки, но в любом случае, если бы он подтвердил свое участие, я думаю, что это дало бы дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел, — считает Зеленский.

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