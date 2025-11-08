Різ Візерспун публічно зганьбилася через романтизацію Росії

Голлівудська акторка та продюсерка Різ Візерспун потрапила під шквал критики з боку власних фанатів після того, як разом з американським письменником Гарланом Кобеном представила книгу "Gone Before Goodbye". Цей роман обіцяє занурити у світ російської олігархії, що, звичайно ж, обурило більшість свідомих читачів.
Головні тези:
- Різ хотіла осмислити тему використання технологій для створення "надлюдей", які не старіють.
- Однак читачі не розуміють, чому для цього потрібно було романтизувати країну-агресорку.
Різ Візерспун чхати, що Росія тероризує Україну та світ
Cюжет книги розгортається навколо військової хірургині Меґґі Маккейб, які пропонують незвичну роботу в країні-агресорці РФ.
Йдеться про, "можливо, найзаможніший район на планеті" — Рубльовку.
Головна героїня має справу з один із найвпливовіших і найнебезпечніших російських мільярдерів Олегом Рагоровичем.
Олігарх хоче зробити мамопластику для своєї коханки Наді, а Меґґі погоджується на цю пропозицію.
Фанати Різ Візерспун не приховують свого обурення після ознайомлення з анотацією книги:
А вона взагалі знає, що росіяни десятиліттями вбивають невинних людей, дітей, насамперед в Україні?;
Це просто бридко — не очікувало такого від улюбленої акторки;
Коли романтизувати Росію перестане бути "круто"?;
Я не можу повірити в те, що Різ це зробила… Суцільне розчарування;
Чи справді ви можете романтизувати Росію — місце, позначене гнобленням, насильством та постійною жорстокістю, пов'язаними з її історією та сьогоденням? У світі, багатому на історії та місця, чи справді ця країна є найбільш гідною сценою для вашої книги? Чи ми обираємо естетику замість етики, видовище замість змісту?".
Росія? Ти в порядку? Де ти живеш? На якій планеті!?
