Різ Візерспун публічно зганьбилася через романтизацію Росії

Cюжет книги розгортається навколо військової хірургині Меґґі Маккейб, які пропонують незвичну роботу в країні-агресорці РФ.

Йдеться про, "можливо, найзаможніший район на планеті" — Рубльовку.

Головна героїня має справу з один із найвпливовіших і найнебезпечніших російських мільярдерів Олегом Рагоровичем.

Олігарх хоче зробити мамопластику для своєї коханки Наді, а Меґґі погоджується на цю пропозицію.

Фанати Різ Візерспун не приховують свого обурення після ознайомлення з анотацією книги:

А вона взагалі знає, що росіяни десятиліттями вбивають невинних людей, дітей, насамперед в Україні?;

Це просто бридко — не очікувало такого від улюбленої акторки;

Коли романтизувати Росію перестане бути "круто"?;

Я не можу повірити в те, що Різ це зробила… Суцільне розчарування;

Чи справді ви можете романтизувати Росію — місце, позначене гнобленням, насильством та постійною жорстокістю, пов'язаними з її історією та сьогоденням? У світі, багатому на історії та місця, чи справді ця країна є найбільш гідною сценою для вашої книги? Чи ми обираємо естетику замість етики, видовище замість змісту?".