Голливудская актриса и продюсер Риз Уизерспун попала под шквал критики со стороны собственных фанатов после того, как вместе с американским писателем Гарланом Кобеном представила книгу "Gone Before Goodbye". Этот роман обещает погрузить в мир русской олигархии, что, конечно же, возмутило большинство сознательных читателей.
Главные тезисы
- Риз хотела осмыслить тему использования технологий для создания "сверхлюдей", которые не стареют.
- Однако читатели не понимают, почему для этого нужно было романтизировать страну-агрессорку.
Риз Уизерспун чихать, что Россия терроризирует Украину и мир
Cюжет книги разворачивается вокруг военной хирургини Мэгги Маккейб, которой предлагают необычную работу в стране-агрессорке РФ.
Речь идет о, "возможно, самом богатом районе на планете" — Рублевке.
Главная героиня имеет дело с одним из самых влиятельных и опасных российских миллиардеров Олегом Рагоровичем.
Олигарх хочет сделать маммопластику для своей любовницы Нади, а Мэгги соглашается на это предложение.
Фанаты Риз Уизерспун не скрывают своего возмущения после ознакомления с аннотацией книги:
А она вообще знает, что россияне десятилетиями убивают невинных людей, детей, в первую очередь в Украине?;
Это просто противно — не ожидало такого от любимой актрисы;
Когда романтизировать Россию перестанет быть "круто"?;
Я не могу поверить в то, что Риз это сделала… Сплошное разочарование;
Действительно ли вы можете романтизировать Россию — место, отмеченное угнетением, насилием и постоянной жестокостью, связанными с ее историей и настоящим? В мире, богатом на истории и места, действительно ли эта страна является наиболее достойной сценой для вашей книги? Или мы выбираем эстетику вместо этики, зрелище вместо содержания?;
Россия? Ты в порядке? Где ты живешь? На какой планете?!
