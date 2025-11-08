Риз Уизерспун публично опозорилась из-за романтизации России

Cюжет книги разворачивается вокруг военной хирургини Мэгги Маккейб, которой предлагают необычную работу в стране-агрессорке РФ.

Речь идет о, "возможно, самом богатом районе на планете" — Рублевке.

Главная героиня имеет дело с одним из самых влиятельных и опасных российских миллиардеров Олегом Рагоровичем.

Олигарх хочет сделать маммопластику для своей любовницы Нади, а Мэгги соглашается на это предложение.

Фанаты Риз Уизерспун не скрывают своего возмущения после ознакомления с аннотацией книги:

А она вообще знает, что россияне десятилетиями убивают невинных людей, детей, в первую очередь в Украине?;

Это просто противно — не ожидало такого от любимой актрисы;

Когда романтизировать Россию перестанет быть "круто"?;

Я не могу поверить в то, что Риз это сделала… Сплошное разочарование;

Действительно ли вы можете романтизировать Россию — место, отмеченное угнетением, насилием и постоянной жестокостью, связанными с ее историей и настоящим? В мире, богатом на истории и места, действительно ли эта страна является наиболее достойной сценой для вашей книги? Или мы выбираем эстетику вместо этики, зрелище вместо содержания?;