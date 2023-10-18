Ризик масштабної війни на Близькому Сході зростає — The Hill

У разі проведення Ізраїлем наземної військової операції у секторі Газа із метою знищення палестинського терористичного угруповання ХАМАС, у конфлікт погрожує втрутитись Іран і спровокувати масштабну війну на Близькому Сході.

Що відомо про ризики масштабної війни на Близькому Сході

За інформацією журналістів видання, ризик перетікання у масштабну війну на Близькому Сході за участю Ірану та терористів ліванської “Хезболли” зростає з кожним днем.

Наразі ізраїльска армія продовжує завдавати ударів по цілях ХАМАС на території сектора Газа та веде перестрілку із терористами “Хезболли” на кордоні із Ліваном.

При цьому США висловлюють стурбованість з приводу нагнітання конфлікту і відправляють 2 авіаносці у Середземне море.

Президент Джо Байден прибув із терміновим візитом до Ізраїля аби продемонструвати силу та підтримку і єдність з американською нацією, але цей візит навряд чи допоможе розрядці напруженості.

Ризики ширшої війни та повернення регіону до повномасштабної війни дуже, дуже високі. Це дуже погано, - зазначає старший науковий співробітник із зовнішньої політики Ради з міжнародних відносин Лінда Робінсон. Поширити

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас, як повідомляється, скасував заплановану зустріч з Байденом під час свого візиту на Близький Схід.

Робінсон сказала, що "вкрай тривожно" те, що Аббас скасував зустріч, тому що це ознака того, що ситуація погіршується, а кілька доступних дипломатичних шляхів швидко погіршуються.

Саме тут могло бути покладено початок дипломатичному відходу, - зазначає аналітик. Поширити

Вона закликала Вашингтон передати більш рішучий дипломатичний сигнал, щоб запобігти вибуху в регіоні.

Сигнали США були дуже проізраїльськими, і в останні дні вони лише пом'якшували їх необхідністю захистити мирних палестинців, а стратегія, що відбувається, не працює, - наголошує Робінсон. Поширити

Оскільки Ізраїль вже перебуває під сильним вогнем, аналітики побоюються, що країні незабаром доведеться зіткнутися з війною на кількох фронтах.

Джонатан Спайер, директор з досліджень Близькосхідного форуму, сказав, що швидкість вогню з "Хезболлою" була настільки високою, що вона вже "переросла б у війну", якби Ізраїль не боровся з ХАМАС.

Все це дуже, дуже незвично. “Хезболла” та іранці, що стоять за нею, які приймають реальні рішення, грають з вогнем, - визнає аналітик. Поширити

Хто погрожує Ізраїлю у конфлікті проти ХАМАС

На думку аналітиків, рішення Ізраїля щодо проведення наземної військової операцїі у Газі стане вирішальним у визначенні напрямку цього конфлікту.

Якщо ізраїльські війська увійдуть до Гази, Іран попередив, що союзним силам, можливо, доведеться втрутитися.

Аналітики зазначають, що війна на території Гази може виявитись надзвичайно кривавою і затяжною, а її тривалість, ймовірно, підвищить ризик розширення до регіонального конфлікту.

Іран, який в останні дні зустрічався з високопоставленими лідерами "Хезболли" і "ХАМАС", посилив свою риторику з приводу конфлікту, оскільки ізраїльські ВПС проводять масовану бомбардування сектора Гази.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що Тегеран може втрутитися в конфлікт, щоб запобігти "геноциду" палестинського народу, і попередив, що іранські союзники готові до конфлікту.

Наразі для Ізраїля значну загрозу представляє таж сама “Хезболла”.

Остання війна Ізраїлю з ліванською групою бойовиків у 2006 році закінчилася відходом Ізраїлю з Лівану без будь-якої стратегічної перемоги.

І з тих пір влада Хезболли тільки зросла.

Але "Хезболла" страждає від економічної кризи і, можливо, не має безпосередніх засобів для ведення великомасштабної війни.

Іран, можливо, також не хоче ризикувати втягуванням "Хезболли" у війну, оскільки Тегеран вважає це угруповання ополченців своєю найпотужнішою проксі-групою.

Девід Дауд, позаштатний науковий співробітник Центру Рафіка Харірі та близькосхідних програм Атлантичної Ради, сказав, що Іран розглядає "Хезболлу" як свою "найяскравішу зірку в сузір'ї маріонеткових сил", які він курирує.

Але, додав він, Іран також витратив останні два десятиліття на створення Гази як південного фронту проти Ізраїлю і може відчути себе змушеним втрутитися, особливо якщо Ізраїль буде виглядати вразливим в боротьбі з ХАМАС.

Ірану також потрібна ця вісь, тому що в якийсь момент в майбутньому вони пообіцяли велику війну проти Ізраїлю. Ви не хочете втратити критичний фронт. Тоді виникає питання: чи варто Ірану ризикувати "Хезболою" у війні проти Ізраїлю? - зазначає Девід Дауд. Поширити

Ще однією невизначеністю в діях Ірану є присутність сил США в регіоні. Незрозуміло, чи буде посилена американська присутність достатньо потужною, щоб стримати зростання будь-якого конфлікту.

На думку аналітиків, опитаних у цій статті, американські сили не будуть втручатися, поки ситуація не стане досить серйозною, щоб вимагати їх участі, наприклад, якщо Іран запустить балістичні ракети по Ізраїлю.

Спайер з близькосхідного форуму заявив, що США та Ізраїль мають спільну угоду про те, що ізраїльський народ повинен захищати себе від регіональних супротивників – часто з використанням зброї, що поставляється США – без прямого американського втручання.