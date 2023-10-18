Ризик масштабної війни на Близькому Сході зростає — The Hill

У разі проведення Ізраїлем наземної військової операції у секторі Газа із метою знищення палестинського терористичного угруповання ХАМАС, у конфлікт погрожує втрутитись Іран і спровокувати масштабну війну на Близькому Сході.
Що відомо про ризики масштабної війни на Близькому Сході
За інформацією журналістів видання, ризик перетікання у масштабну війну на Близькому Сході за участю Ірану та терористів ліванської “Хезболли” зростає з кожним днем.
Наразі ізраїльска армія продовжує завдавати ударів по цілях ХАМАС на території сектора Газа та веде перестрілку із терористами “Хезболли” на кордоні із Ліваном.
При цьому США висловлюють стурбованість з приводу нагнітання конфлікту і відправляють 2 авіаносці у Середземне море.
Президент Джо Байден прибув із терміновим візитом до Ізраїля аби продемонструвати силу та підтримку і єдність з американською нацією, але цей візит навряд чи допоможе розрядці напруженості.
Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас, як повідомляється, скасував заплановану зустріч з Байденом під час свого візиту на Близький Схід.
Робінсон сказала, що "вкрай тривожно" те, що Аббас скасував зустріч, тому що це ознака того, що ситуація погіршується, а кілька доступних дипломатичних шляхів швидко погіршуються.
Вона закликала Вашингтон передати більш рішучий дипломатичний сигнал, щоб запобігти вибуху в регіоні.
Оскільки Ізраїль вже перебуває під сильним вогнем, аналітики побоюються, що країні незабаром доведеться зіткнутися з війною на кількох фронтах.
Джонатан Спайер, директор з досліджень Близькосхідного форуму, сказав, що швидкість вогню з "Хезболлою" була настільки високою, що вона вже "переросла б у війну", якби Ізраїль не боровся з ХАМАС.
Хто погрожує Ізраїлю у конфлікті проти ХАМАС
На думку аналітиків, рішення Ізраїля щодо проведення наземної військової операцїі у Газі стане вирішальним у визначенні напрямку цього конфлікту.
Якщо ізраїльські війська увійдуть до Гази, Іран попередив, що союзним силам, можливо, доведеться втрутитися.
Аналітики зазначають, що війна на території Гази може виявитись надзвичайно кривавою і затяжною, а її тривалість, ймовірно, підвищить ризик розширення до регіонального конфлікту.
Іран, який в останні дні зустрічався з високопоставленими лідерами "Хезболли" і "ХАМАС", посилив свою риторику з приводу конфлікту, оскільки ізраїльські ВПС проводять масовану бомбардування сектора Гази.
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що Тегеран може втрутитися в конфлікт, щоб запобігти "геноциду" палестинського народу, і попередив, що іранські союзники готові до конфлікту.
Наразі для Ізраїля значну загрозу представляє таж сама “Хезболла”.
Остання війна Ізраїлю з ліванською групою бойовиків у 2006 році закінчилася відходом Ізраїлю з Лівану без будь-якої стратегічної перемоги.
І з тих пір влада Хезболли тільки зросла.
Але "Хезболла" страждає від економічної кризи і, можливо, не має безпосередніх засобів для ведення великомасштабної війни.
Іран, можливо, також не хоче ризикувати втягуванням "Хезболли" у війну, оскільки Тегеран вважає це угруповання ополченців своєю найпотужнішою проксі-групою.
Девід Дауд, позаштатний науковий співробітник Центру Рафіка Харірі та близькосхідних програм Атлантичної Ради, сказав, що Іран розглядає "Хезболлу" як свою "найяскравішу зірку в сузір'ї маріонеткових сил", які він курирує.
Але, додав він, Іран також витратив останні два десятиліття на створення Гази як південного фронту проти Ізраїлю і може відчути себе змушеним втрутитися, особливо якщо Ізраїль буде виглядати вразливим в боротьбі з ХАМАС.
Ще однією невизначеністю в діях Ірану є присутність сил США в регіоні. Незрозуміло, чи буде посилена американська присутність достатньо потужною, щоб стримати зростання будь-якого конфлікту.
На думку аналітиків, опитаних у цій статті, американські сили не будуть втручатися, поки ситуація не стане досить серйозною, щоб вимагати їх участі, наприклад, якщо Іран запустить балістичні ракети по Ізраїлю.
Спайер з близькосхідного форуму заявив, що США та Ізраїль мають спільну угоду про те, що ізраїльський народ повинен захищати себе від регіональних супротивників – часто з використанням зброї, що поставляється США – без прямого американського втручання.
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