Риск масштабной войны на Ближнем Востоке растет - The Hill

В случае проведения Израилем наземной военной операции в секторе Газа с целью уничтожения палестинской террористической группировки ХАМАС в конфликт грозится вмешаться Иран и спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке.

Что известно о рисках масштабной войны на Ближнем Востоке

По информации журналистов издания, риск перетекания в масштабную войну на Ближнем Востоке с участием Ирана и террористов ливанской Хезболлы растет с каждым днем.

Израильская армия продолжает наносить удары по целям ХАМАС на территории сектора Газа и ведет перестрелку с террористами "Хезболлы" на границе с Ливаном.

При этом США выражают обеспокоенность по поводу нагнетания конфликта и отправляют 2 авианосца в Средиземное море.

Президент Джо Байден прибыл со срочным визитом в Израиль, чтобы продемонстрировать силу и поддержку и единство с американской нацией, но этот визит вряд ли поможет разрядке напряженности.

Риски более широкой войны и возвращения региона в полномасштабную войну очень, очень высоки. Это очень плохо, - отмечает старший научный сотрудник по внешней политике Совета по международным отношениям Линда Робинсон. Поделиться

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, как сообщается, упразднил запланированную встречу с Байденом во время своего визита на Ближний Восток.

Робинсон сказала, что "крайне тревожно" то, что Аббас отменил встречу, потому что это признак того, что ситуация ухудшается, а несколько доступных дипломатических путей быстро ухудшаются.

Именно здесь могло быть положено начало дипломатическому уходу, отмечает аналитик. Поделиться

Она призвала Вашингтон передать более решительный дипломатический сигнал, чтобы предотвратить взрыв в регионе.

Сигналы США были очень произраильскими, и в последние дни они лишь смягчали их необходимостью защитить мирных палестинцев, а происходящая стратегия не работает, - отмечает Робинсон. Поделиться

Поскольку Израиль уже находится под сильным огнем, аналитики опасаются, что стране придется столкнуться с войной на нескольких фронтах.

Джонатан Спайер, директор по исследованиям Ближневосточного форума, сказал, что скорость огня с "Хезболлой" была настолько высока, что она уже "переросла бы в войну", если бы Израиль не боролся с ХАМАС.

Все это очень, очень необычно. "Хезболла" и стоящие за ней иранцы, которые принимают реальные решения, играют с огнем, - признает аналитик. Поделиться

Кто угрожает Израилю в конфликте против ХАМАС

По мнению аналитиков, решение Израиля о проведении наземной военной операции в Газе станет решающим в определении направления этого конфликта.

Если израильские войска войдут в Газу, Иран предупредил, что союзным силам, возможно, придется вмешаться.

Аналитики отмечают, что война на территории Газы может оказаться чрезвычайно кровавой и затяжной, а ее продолжительность, вероятно, повысит риск расширения регионального конфликта.

Иран, в последние дни встречавшийся с высокопоставленными лидерами "Хезболлы" и "ХАМАС", усилил свою риторику по поводу конфликта, поскольку израильские ВВС проводят массированную бомбардировку сектора Газа.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что Тегеран может вмешаться в конфликт, чтобы предотвратить "геноцид" палестинского народа, и предупредил, что иранские союзники готовы к конфликту.

Сейчас для Израиля значительную угрозу представляет та же "Хезболла".

Последняя война Израиля с ливанской группой боевиков в 2006 году завершилась уходом Израиля из Ливана без какой-либо стратегической победы.

И с тех пор власть Хезболла только возросла.

Но Хезболла страдает от экономического кризиса и, возможно, не имеет непосредственных средств для ведения крупномасштабной войны.

Иран, возможно, также не хочет рисковать втягиванием "Хезболлы" в войну, поскольку Тегеран считает эту группировку ополченцев своей самой мощной прокси-группой.

Дэвид Дауд, внештатный научный сотрудник Центра Рафика Харири и ближневосточных программ Атлантического Совета, сказал, что Иран рассматривает "Хезболлу" как свою "самую яркую звезду в созвездии марионеточных сил", которые он курирует.

Но, добавил он, Иран также потратил последние два десятилетия на создание Газы как южного фронта против Израиля и может почувствовать себя вынужденным вмешаться, особенно если Израиль будет выглядеть уязвимым в борьбе с ХАМАСом.

Ирану также нужна эта ось, потому что в какой-то момент в будущем они пообещали великую войну против Израиля. Вы не хотите потерять критический фронт. Тогда возникает вопрос: стоит ли Ирану рисковать "Хезболлой" в войне против Израиля? – отмечает Дэвид Дауд. Поделиться

Еще одной неопределенностью в действиях Ирана есть присутствие сил США в регионе. Непонятно, будет ли усиленное американское присутствие достаточно мощным, чтобы сдержать рост любого конфликта.

По мнению аналитиков, опрошенных в этой статье, американские силы не будут вмешиваться, пока ситуация не станет достаточно серьезной, чтобы потребовать их участия, например, если Иран запустит баллистические ракеты по Израилю.

Спайер с ближневосточного форума заявил, что США и Израиль имеют общее соглашение о том, что израильский народ должен защищать себя от региональных противников – часто с использованием поставляемого США оружия без прямого американского вмешательства.